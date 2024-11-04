韓劇《貞淑的推銷》10金句：如果仔細看，每個人都有自己的苦難

記者鮑璿安／綜合報導

韓劇《貞淑的推銷》由金素妍、延玗臻、金成鈴、金善映等人主演，戲劇背景以1992年的鄉村金堤市展開，家庭主婦「貞淑」決心自己開始賺錢，從事成人用品上門銷售工作，一步步探索自立、成長和友情的故事。當中的金句台詞也引起討論，一起來看看。

1.我不想要平凡的人生，我想要過著現代女性的生活。



2.如果仔細看，每個人都有自己的苦難。



3.大部分人以為女性對性不感興趣，這是錯誤的，就連我們女人也想要熱情的性生活，而且我們有權享受性愛。



4.這太超前時代了，人們不熟悉或者不常見，也許這就是原因，人們傾向拒絕不熟悉的新事物。



5.我本來不想要和我風格不合的東西，但是當我老公說，不要做些不符合我風格的事，我就偏要做不一樣的事情。



6.我們沒辦法解決問題，但是可以和你一起罵那個人。



7.沒關係，父母不是完美的人，只是試著當個好人而已，你試著為我做對的事，所以沒關係。



8.即使經歷過會毀滅自己的痛苦，仍堅持下去的人，到最後通常都會成功。



9.收到錢的時候，一定要熱情地歡迎它，這樣才會賺更多的錢。



10.任何不是男人娶回家的女人，對他來說都很美，你們生活一起越久，你就越不被當女人。