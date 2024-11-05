美腿女星甩肉秘訣！關曉彤瘦腿2動作超簡單　從此象腿變腿精

文／美人圈

亞洲女孩普遍都是下半身肥胖的梨形身材，加上久坐導致脂肪囤積，不僅小腹凸出、腿也越來越粗壯！還受肥胖下半身苦惱的女孩們，不妨來參考看看女星們的瘦腿秘訣，除了關曉彤、金晨的瘦腿運動，還有凍齡女神宋慧喬的豆腐餐瘦身，趕緊收藏起來，一起趁著冬天來前瘦成下一個腿精。

關曉彤：瘦腿提臀訓練

關曉彤的腿美到曾經登上熱搜，除了專業攝影師拍攝之外，就連網友的側拍也是又直又細，根本是零死角的美腿！她也不私藏的跟大家分享自己的瘦腿2動作，非常簡單零難度，不過重點就是要持之以恆，千萬不可以「三天打魚，三天曬網」，否則是會沒有效果的。

▲關曉彤的腿美到曾經登上熱搜。（圖／微博@關曉彤，下同）

關曉彤瘦腿動作一：蹲馬步墊腳

現代人因為長時間久坐、缺乏運動，導致本來就離心臟最遠的腿部血液循環不良，造成水腫。我們可以透過蹲馬步的動作訓練大腿內側肌肉，搭配上墊腳提高感受度，促進新陳代謝。

關曉彤瘦腿動作二：開合跳

開合跳是比起跑步、跳繩更能爆汗，又能鍛鍊到全身和核心的高CP值運動。跳起時讓雙腳向外張開，並讓雙手高舉過頭頂，要記住雙腳雙手都要保持伸直，腹部更是要隨時保持出力狀態。

宋慧喬：豆腐餐瘦身、擺脫下身肥胖

宋慧喬雖然如今是纖細長腿、比例勻稱的韓國女神，但是以前的她在《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》都是圓潤豐滿的身材，肉肉的下半身相當引人注目，如今靠著高蛋白質的豆腐餐減肥法成功瘦下來，不僅氣色依舊飽滿紅潤，整個人的體態也更輕盈，連雙腿也彷彿跟鉛筆一樣纖細！

▲宋慧喬。（圖／KBS、IG@kyo1122）



宋慧喬分享自己在早午餐都只會吃到8分飽，食物也以清淡為主，任何高熱量、精緻食品一律不碰，也戒掉任何飲料，喝檸檬水促進代謝同時美白。晚餐她會在六點前解決，並以豐富的膳食纖維的豆腐代替精緻澱粉，補充了滿滿的蛋白質，還不用挨餓，同時解決了下半身肥胖的問題！

▲宋慧喬曾有段肉肉時期。（圖／IG@kyo1122）

IU：一周緊急瘦身食譜

人氣女歌手IU在出道前也曾有過一段黑歷史，不僅皮膚黑，身材還相當圓潤，跟現在的仙女形象有些落差！後續靠著獨門的一周減肥法外，還有搭配簡單的運動，例如爬樓梯、四肢伸展及伏地挺身等，如今已擺脫M號女孩的稱號、長年保持的纖瘦的體態。不過這個食譜一天內共攝取約300大卡而已，營養素也不夠，建議只能短期進行，否則身體很容易吃不消！

一周緊急瘦身三餐食譜

早餐：一顆蘋果

中餐：一條地瓜

晚餐：一杯蛋白質沖泡飲

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

Somi ：小腿瑜珈環防止肌肉外翻

Somi也是韓國著名的腿精！172公分的高挑身材，體重卻僅有46公斤，一雙大長腿更是又直又細。擁有逆天好基因的Somi，對於腿部保養也相當注重，在韓國實境秀《全知干預視角 》節目中，Somi在家都會戴上「小腿瑜伽環」，幫助消水腫並防止小腿肌肉外翻，當小腿肚肌肉是處在拉直的狀態，雙腿自然就又細又長。

▲Somi。（圖／MBC공식 종합 채널、IG@somsomi0309）

金晨：拉筋瘦腿

金晨從小在父母的薰陶下開始練舞，除了養成她無可比擬的優雅氣質外，還維持著曼妙身材，擁有名品等級的腹肌，另外當然還有她那雙只要上鏡就佔滿整個螢幕的長腿，都讓人超羨慕！從小就習舞的金晨，更無私的分享平日裡的拉筋動作，只要兩個步驟，每天花短短的五分鐘，下個腿精就是你！

▲金晨。（圖／微博@金晨工作室）

金晨拉筋瘦腿動作一：向後踢腿

四腳著地，將兩手至於肩膀正下方，背部挺直、腹部出力。接著將右腿向後踢，再順著慣性回來，重複30次後換另一腿。60次為一組，總共要做3組。

▲向後踢腿。（圖／小紅書@玥豆子Jala）

金晨拉筋瘦腿動作二：倒V式平板

將手置於肩膀下方，腳趾踩在地上，接著將臀部提起，讓身體呈現倒V字，接著慢慢下放回到起始動作。25次為一組，總共要做3組。

▲倒V式平板。（圖／小紅書@玥豆子Jala）



延伸閱讀

陳喬恩9月辦婚禮！45歲凍齡保養密技公開：乾肌大推喝「這個」、靠吃葡萄柚十天瘦3公斤

家樂福隱藏熱賣「低卡零食」推薦：全部不過200卡路里！加碼減脂期吃零食不怕胖小技巧

《因為不想吃虧》申敏兒凍齡保養密技公開！IG意外曝光豌豆減肥餐，獨門洗臉神技要筆記

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。