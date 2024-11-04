《龍貓》場景「草壁家」模型屋登場　滿滿細節重現電影情節

▲橡子共和國推出重現《龍貓》電影中的「草壁家」模型屋。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



還記得《龍貓》電影中皋月和梅的家嗎？那個充滿昭和風格的奇幻場景，「草壁家」模型屋終於將在11／9於台灣限量上市，由吉卜力工作室官方授權的專賣店「橡子共和國」操刀。以高度還原的細節吸引影迷目光，將影片中小梅和小月居住的房子等比縮小，完整呈現其昭和時代的特有風格，甚至還有互動的小細節，簡直不要太迷人。

▲模型屋刻意還原荒廢已久的氛圍，如彎曲的排水管。

「草壁家」模型屋經歷兩年的開發過程，尺寸高約 27 公分、寬 53 公分。設計上不僅再現了主屋、書房及廚房、浴室的佈局，還包括可掀開移動的屋頂，讓粉絲可以仔細觀察內部構造。

▲記得這個2樓的小裂縫嗎？





模型特別注重細膩的細節，如褪色的瓷磚、鐵皮屋頂上的污跡，以及小梅和小月曾經搖晃過的露台柱子，忠實反映了原作中老房子的氛圍。此外，內部的灰塵精靈和龍貓蹤跡等元素，也讓探索過程充滿驚喜。





此外還有模型具互動功能，如廚房的手動水泵和取下的浴缸蓋，讓使用者彷彿置身於影片場景中。模型更設有電池供電的燈光效果，模擬草壁家在夜晚的溫暖氛圍。





「草壁家」模型屋定價為12,800元，於全台「橡子共和國」專賣店限量推出。喜愛懷舊氛圍的消費者，還可同時選購全新亞洲限定的昭和風格周邊商品，包括束口袋、道中錢包和卡片包，每款均採用日本傳統圖樣設計，並融入龍貓等角色元素。





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