fb ig video ETtoday search mobile

過度用眼好疲勞？「5種護眼食物」多吃　延緩眼部老化速度

>

▲▼「5種護眼食物」多吃　延緩眼部老化速度 。（圖／Unsplash）

▲雞蛋含豐富營養，能減少藍光對眼睛的損害。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

長時間使用手機，現代人眼睛普遍疲勞已成為常態，除了養好健康的用眼習慣以外，適當補充護眼的食物可以幫助減輕眼部壓力、促進眼部健康，盤點以下五種食物，有吃有保庇。

#藍莓

藍莓富含花青素，這種抗氧化劑可以增強視網膜的血液循環，有助於保護視力，減少眼睛疲勞，尤其適合長時間注視螢幕後食用。此外，藍莓中的維生素C也能抗氧化，減少眼部發炎的風險。

▲▼「5種護眼食物」多吃　延緩眼部老化速度 。（圖／Unsplash）

#胡蘿蔔

胡蘿蔔中的β-胡蘿蔔素可以在體內轉化為維生素A，這對於維持視網膜健康非常重要。維生素A有助於預防夜盲症，並減少乾眼症的風險。長期食用胡蘿蔔能增強暗光中的視力。

#菠菜

菠菜含有葉黃素和玉米黃素，這些營養成分有助於過濾掉藍光，減少藍光對眼睛的傷害。葉黃素和玉米黃素也能保護視網膜，預防黃斑部退化，特別適合需要長時間看螢幕的族群。

▲▼「5種護眼食物」多吃　延緩眼部老化速度 。（圖／Unsplash）

#深海魚

深海魚富含Omega-3脂肪酸，有助於預防乾眼症，保持眼睛濕潤。Omega-3還能降低黃斑部退化的風險，有助於保護視力。特別是鮭魚、沙丁魚中的DHA成分對於視網膜健康也有好處。

#雞蛋

雞蛋含有維生素A、葉黃素和玉米黃素，這些成分能有效保護視網膜，減少藍光對眼睛的損害。雞蛋還富含抗氧化劑，有助於減緩眼部老化的速度，並且能保護角膜，維持良好的視力。

關鍵字：

護眼, 視力, 食物, 眼睛, 疲勞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

重視友情勝過愛情星座Top 3 ！第一名對朋友好到另一半吃醋

重視友情勝過愛情星座Top 3 ！第一名對朋友好到另一半吃醋

朴信惠《來自地獄的法官》太美！出道21年美貌神凍齡　保養6大秘訣公開

朴信惠《來自地獄的法官》太美！出道21年美貌神凍齡　保養6大秘訣公開

憑直覺選出一片落葉！韓心測揭曉隱藏個性、愛情觀

憑直覺選出一片落葉！韓心測揭曉隱藏個性、愛情觀

大谷翔平1.4億元紀念球將現身101　官方回覆了 5種顏色床單讓你睡更好　灰色竟是睡眠地雷 布蕾克萊芙莉鏤空禮服曬豐滿身材！文佳煐高馬尾搭馬甲裙火辣比美 星巴克11／4起「全品項第二杯半價」　買大杯就有優惠 流汗異味讓人好尷尬！營養師提醒「5類食物」盡量少吃 曾之喬懷孕穿搭風格百變　深V洋裝配21萬水晶包閃耀幸福光 你只是渴不是餓！「5個方法」教你擺脫暴飲暴食　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面