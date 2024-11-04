過度用眼好疲勞？「5種護眼食物」多吃　延緩眼部老化速度

▲雞蛋含豐富營養，能減少藍光對眼睛的損害。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

長時間使用手機，現代人眼睛普遍疲勞已成為常態，除了養好健康的用眼習慣以外，適當補充護眼的食物可以幫助減輕眼部壓力、促進眼部健康，盤點以下五種食物，有吃有保庇。

#藍莓

藍莓富含花青素，這種抗氧化劑可以增強視網膜的血液循環，有助於保護視力，減少眼睛疲勞，尤其適合長時間注視螢幕後食用。此外，藍莓中的維生素C也能抗氧化，減少眼部發炎的風險。

#胡蘿蔔

胡蘿蔔中的β-胡蘿蔔素可以在體內轉化為維生素A，這對於維持視網膜健康非常重要。維生素A有助於預防夜盲症，並減少乾眼症的風險。長期食用胡蘿蔔能增強暗光中的視力。

#菠菜

菠菜含有葉黃素和玉米黃素，這些營養成分有助於過濾掉藍光，減少藍光對眼睛的傷害。葉黃素和玉米黃素也能保護視網膜，預防黃斑部退化，特別適合需要長時間看螢幕的族群。

#深海魚

深海魚富含Omega-3脂肪酸，有助於預防乾眼症，保持眼睛濕潤。Omega-3還能降低黃斑部退化的風險，有助於保護視力。特別是鮭魚、沙丁魚中的DHA成分對於視網膜健康也有好處。

#雞蛋

雞蛋含有維生素A、葉黃素和玉米黃素，這些成分能有效保護視網膜，減少藍光對眼睛的損害。雞蛋還富含抗氧化劑，有助於減緩眼部老化的速度，並且能保護角膜，維持良好的視力。