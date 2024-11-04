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雙11省錢攻略／12秒賣一瓶「金裕貞乳霜」半價入手　貴婦乳霜送得比買得還多

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

周年慶仍在如火如荼的展開，雙11就要來了，許多不想出門、也想享受好康的機會，絕對不能錯過，以下就分享多個美妝品牌推出的超殺套組，不用出門也能直送到家，在忙也能享有優惠折扣，美美一整年！

＃BOBBI BROWN 維他命全面保養組，優惠價4000元

雙11,肌膚之鑰,LA MER,BOBBI BROWN,美妝,光棍節,。（圖／品牌提供）

BOBBI BROWN的「橘子乳霜」維他命完美乳霜，一直都是品牌超強的保養好物，只要妝前用它，任何爛底妝質感立刻秒變專櫃級，難怪12秒就能賣出一瓶，更是洗版社群的神級好物，現在雙11只要買維他命完美乳霜50ml*2，立刻送15ml*2、維他命完美精華4ml，原價7187元的組合，56折就可以到手。而且全館結帳$2111再享9折、新客送品牌隨身鏡、滿$8800再拿正貨，超佛系。

＃LA MER 潤澤列車組，優惠價7800元

雙11,肌膚之鑰,LA MER,BOBBI BROWN,美妝,光棍節,。（圖／品牌提供）

LA MER乳霜可以說是貴婦每晚必用單品，而且一旦用過基本回不去，但又想要省荷包，這次雙11就祭出超棒的組合，只要選購經典乳霜／舒芙乳霜／晶凍凝霜30ml任一款，就可以直接帶走經典乳霜7ml、舒芙乳霜7ml、經典乳霜3.5ml、沁藍化妝包，等於「買30ml享47ml」，送得比買得還多，簡直太殺了。

＃肌膚之鑰 幻遊巴黎年度限量系列－精質粉底乳霜，售價9800元

雙11,肌膚之鑰,LA MER,BOBBI BROWN,美妝,光棍節,。（圖／品牌提供）

肌膚之鑰超限定的幻遊巴黎系列，將經典熱賣之作換上絕美的粉紅色調，展現出夢幻優雅的設計，原本僅在周年慶登場，現在線上也可以買得到，重點是只要在11月9日至13日於官網入手，直接滿$5,000折$500、滿$10,000折$1,000，最高現折2000元，11月1日至11日更推出夜貓限定優惠，凡於20:00至24:00間購買，即加贈限量正貨，好康拿不完。

關鍵字：

雙11, 肌膚之鑰, LA MER, BOBBI BROWN, 美妝, 光棍節

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