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Chanel 22變金屬光澤、馬賽香皂包超可愛！搶看2025度假系列必收單品

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記者鮑璿安／台北報導

香奈兒CHANEL今年5月在法國馬賽呈現2024/25 Cruise 度假系列，圍繞浪漫與運動風格的系列終於逐漸清晰，近日發表的形象照中，服飾、包款完美融合地中海風情，特別受到矚目的馬賽香皂相機包、多彩配色CHANEL 22包款，讓造型搭配性更豐富！

▲▼chanel。（圖／品牌提供）

▲▼chanel。（圖／品牌提供）

▲▼chanel。（圖／品牌提供）

▲▼chanel。（圖／品牌提供）

▲香奈兒回到馬賽拍攝2024/25 Cruise 度假系列形象照，由攝影師 Jamie Hawkesworth 操刀，捕捉模特兒 Loli-Bahia 的風姿。（圖／品牌提供）

法國馬賽在繁華都市與湛藍大海之間搖曳生姿，充滿活力的生活氣息，香奈兒選擇回到該地拍攝2024/25 Cruise 度假系列形象照，由攝影師 Jamie Hawkesworth 操刀，在馬賽及其周邊地區捕捉模特兒 Loli-Bahia 的風姿。融入地中海風情的造型成為重點，Loli-Bahia演繹以香奈兒經典黑白線條為設計靈感的潛水裝，海岸線為背景，訴說與大自然最親密的感受。她也換上了棉府綢與蕾絲打造的上衣及短裙，搭配草帽及明亮粉彩色的經典 11.12 包，將早春時節的度假感揮灑得淋漓盡致。

▲▼chanel。（圖／品牌提供）

▲▼chanel。（圖／品牌提供）

▲綠色CHANEL字樣丹寧22包 ；紫色金屬光澤皮革菱格紋CHANEL 22包小型款。（圖／品牌提供）

本季的配件單品方面，依舊吸引小香迷的視線，珠寶之於馬賽充滿紀念意義，這次品牌在珍珠項鍊上點綴貝殼、螃蟹與沙丁魚罐頭墜飾，也採用了網狀結構串起一個又一個的經典符碼，「13」徽飾代表著馬賽的市鎮編碼，而倒過來的數字則象徵香奈兒在巴黎康朋街 31 號的家，成為珠寶中的重要概念元素。

▲▼chanel。（圖／品牌提供）

▲綠色雙C LOGO馬賽皂造型皮革小包。（圖／品牌提供）

▲▼chanel。（圖／品牌提供）

▲深藍色雙C LOGO丹寧肩背包。（圖／品牌提供）

▲▼chanel。（圖／品牌提供）

▲灰色雙C LOGO麂皮肩背包。（圖／品牌提供）

當然，怎麼能夠漏掉馬賽標誌性的香皂，香奈兒以相機包還原出可愛的廓形，運用皮穿鏈連接，別具巧思。CHANEL 22包款則進化出丹寧材質、金屬光澤皮革，更顯時髦自然，也帶來一系列大容量的麂皮肩背包、丹寧包款，此系列於 11 月在香奈兒精品店上市。

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋。（圖／品牌提供）

年末時刻少不了「Holiday」系列的專屬儀式感，今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋，以她優雅個性的形象和Miu Miu達成完美呼應。廣告汲取復古肖像明信片的元素，透過逐幀展示與上色，豐富的畫布背景強調光影變化，如同在自家場景一般，沙發、扶手椅、三角鋼琴勾勒出抽象而優雅的空間。

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲ （依序）Miu Miu Aventure、matelassé 肩背包、New Balance聯名530 SL皮革裸跟鞋。（圖／品牌提供）

2024 Miu Miu Holiday涵蓋鞋款、配件包款以及服飾等，驚喜曝光了與New Balance聯名530 SL皮革裸跟鞋，有別於過去運動鞋款式，運用漸層仿舊的手法打造出穆勒鞋概念，變得更加休閒日常。而經典包款 Arcadie、Aventure、Penny與 Wander 包款搭配搶眼的吊飾。托特包IVY換上了閃亮的網狀墜飾，盡顯華麗無比；採用柔軟皮革的Joie水餃包，擁有可愛的廓形。

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, 2025度假系列, 馬賽, 形象照

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