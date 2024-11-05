伊能靜治癒10條溫暖金句：你的人生還很長，最需要愛的就是自己

▲伊能靜的溫暖文字讓很治癒人心。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／綜合報導

56歲伊能靜擁有幸福家庭，不僅把自己越活越美，她的話語也總是能帶給人力量和啟示，當你感到迷茫不安時，看看她的文字，或許能帶給你一些往前的力量。

#我相信勤能補拙，也相信世界上沒有白吃的苦，也沒有白得的幸福。



#有了足夠的財務底氣，不需要看別人臉色，不需要擔心晚年，不用養兒防老，你自己能把自己照顧好。當你把自己照顧好，心裡會非常溫柔，你誰都不怕，誰也不求。我不需要與世界為敵，也不需要去討好世界。

#把自己當作自己的父母，重新來愛自己一遍，我像父親一樣教會自己勇敢，又像母親一樣教會自己溫柔。

#一個女人一生應該有三張桌子：化妝桌、餐桌以及書桌。這三張桌子代表的是取悅自己、養育自己以及自我成長。

#如果這輩子沒人把你當作公主養，你就把自己當成公主，在公主、皇后和女王間自由切換。

#我很貴，我值得擁有，我努力享受當下，更好地成為自己。

#你的人生還很長，最需要愛的就是自己。

#不要說對自己隨便沒關係，你可以隨性、放鬆、舒服，但絕不能只把老公和小孩照顧好，卻對自己隨便，因為沒有人比你自己更重要。

#真正的自由是通過節制換來的。

#焦慮是因為你太想要一個結果，但生活總會給你驚喜或驚嚇，所以不如試著享受過程，因為結果只是瞬間，過程才是人生。