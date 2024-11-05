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特力屋狂購節BOSCH洗碗機現省1.3萬　牛皮電動沙發5折買回家

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記者蔡惠如／綜合報導

適逢秋冬換季與雙11檔期，特力屋也推出「11.11特好買狂購節」，從家電到家具的折扣通通涵蓋，此次主打「年度必囤、年度最低價、特力屋獨家最殺」三大購物指南，洗碗機熱門品牌BOSCH原價5萬多元的45公分嵌入式，下殺1.3萬元，還有牛皮沙發、電動升降桌等均有5折起優惠。

▲特力屋1111優惠。（圖／業者提供）

▲特力屋1111優惠，BOSCH 45cm10人份全嵌式洗碗機 SPV4IMX00X，原價50,800元，特價37,150元；hoi芝華仕頭等艙頭層牛皮單人電動沙發，原價20,800元，特價9,249元。（圖／業者提供）

居家通路特力屋推雙11優惠，舉凡家電、居家用品、裝修單品等都推出優惠產品，BOSCH 45cm全嵌式洗碗機（型號SPV4IMX00X）原價50,800元，活動優惠價37,150元；hoi芝華仕頭等艙頭層牛皮單人電動沙發，原價20,800元，特價9,249元，折扣幅度高達一半。

▲特力屋1111優惠。（圖／業者提供）▲特力屋1111優惠。（圖／業者提供）

▲LUMI智慧型電動升降電腦桌，原價8,900元，特價7,240元；BRAVAT衛浴三件套組，原價21,799元，特價9,161元。

▲特力屋1111優惠。（圖／業者提供）

▲特力屋Smart Wash溫水洗淨便座，原價5,990元，特價4,640元。

LUMI智慧型電動升降電腦桌，則適合長時間在家工作的用戶，原價8,900元，活動價7,240元，節省了1,260元。這款桌子配有USB充電孔，讓使用者能夠在工作時保持設備充電；Smart Wash溫水免治馬桶洗淨便座，則從原價5,990元降至4,640元。此外，也祭出BRAVAT衛浴三件套組，包括面盆龍頭、短柱面盆與省水馬桶，原價21,799元，折後價僅9,161元，整體省下12,638元。

「11.11特好買狂購節」從即日起至11／13，單筆訂單滿3,000元折350元，滿6,000元折750元，另新註冊會員可獲得100元購物金。線上下單並選擇門市取貨的消費者，還可獲得單品滿799元折50元的折價券。

▲IKEA、HOLA雙11網購優惠。（圖／各業者提供）

▲IKEA、HOLA均祭出雙11網購優惠，要入手趁現在，圖為IKEA LOHALS平織地毯。（圖／各業者提供）

IKEA在11／1起，線上購物平台提供全館消費滿8,000元享800元折扣。HOLA即起至11／13，則推全館商品享9折起優惠，且熱門聯名商品大幅降價，如La-Z-Boy休閒椅及法國羊毛防蟎冬被，再祭出多款111元單一價商品。

▲IKEA、HOLA雙11網購優惠。（圖／各業者提供）

▲IKEA VÅGSTRANDA獨立筒彈簧床墊。

IKEA從11／1至11／14期間推出「雙11線上購物節」，全館消費滿8,000元，輸入指定折扣碼「EC24D11」，可直接現折800元。熱門商品包括原價2,990元的KLUBBSPORRE人體工學枕頭、售價29,900元的VÅGSTRANDA彈簧床墊等，想更換床墊床寢的消費者不妨把握機會。適逢「超集玩家」集點計畫，會員消費集點可兌換ISTAD保鮮袋、超可愛小熊包等。

▲IKEA、HOLA雙11網購優惠。（圖／各業者提供）

▲IKEA KLUBBSPORRE人體工學枕。

HOLA自10／31至11／13期間，提供全館9折起優惠，並推出12大熱銷好物111元起，包括熱銷超過兩萬件的新超吸水舒壓踏墊以及廚房必備KitchenAid 經典削皮刀2件組、雅緻雙層隔熱碗等都是111元單一價；La-Z-Boy 705布質休閒椅原價15,800元，雙11特價11,111元、100%法國羊毛防蟎冬被，原價3,500元，特價1,111元。 

關鍵字：

特力屋, 雙11, 優惠, 家電, 家具

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