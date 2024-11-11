《妮波自由式》林思宇挑戰大尺度！私下多種穿衣風格　6個造型認識她

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台劇《妮波自由式》由宇宙林思宇主演，林思宇大膽挑戰人生最大尺度演出，而在私下她也喜歡嘗試各種不同風格，一起從她的多樣造型更進一步認識她吧。

最新開播台劇《妮波自由式》以高達50%的性場面為最大亮點，由林思宇、莊凱勛、張書豪、陸夏主演，探討性愛分離的愛情觀，以及真誠面對每個人的情感需求，11月1日起於中華電信Hami Video、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音平台播出。

林思宇（宇宙）是女子團體出身，並從《台北女子圖鑑》中嶄露頭角，在《妮波自由式》她挑戰了個人最大尺度，背部全裸、激情戲碼，對她來說全是嶄新的表演體驗。然而在私底下，林思宇不只熱愛運動、戶外活動，也積極與時尚圈接軌，與演戲一樣，抱持接納與勇於挑戰的心態，曾經嘗試過各種不同的穿衣風格，編輯從她的社群版面收集了6套時尚造型，一起來認識更多不同模樣的林思宇！

林思宇時尚造型盤點

黑色透膚套裝

在《妮波自由式》的正式宣傳活動上，林思宇以一身符合劇中性感形象的Versace黑色套裝現身，上半身黑色透膚與皮革手套的點綴，都為造型增添女人味魅力。

街頭丹寧風



在節目上宣傳時，林思宇選擇了更加中性休閒的搭配，與上一套幾乎判若兩人，她上、下身皆以丹寧面料組合，透過洗舊設計與寬大的褲管反摺細節，呈現街頭叛逆性格和特殊的造型感，連女生都要驚呼一聲好帥。

俐落千金風



看完了充滿女人味，或是散發中性帥氣氣息的林思宇後，接下來看到她利用Sandro Paris剪裁俐落的軍裝感墊肩夾克，搭配同一套的短褲裝和及膝長靴，營造出高級千金的氣場。

甜美少女風



風格多變的林思宇也嘗試過甜美少女的風格，她放下一頭長髮，並塑形出浪漫的捲髮，搭配一身天空藍色的連身襯衫褲裝，學院風格的Charles & Keith瑪莉珍皮鞋與千鳥格紋手袋，則起到了俏皮減齡的效果。

日常時髦女孩



日前韓國品牌Mardi Mercredi進軍台灣，正式於台北東區開設旗艦店，林思宇亦受邀參加開幕活動，她演繹了最日常百搭的簡約針織衫與百褶裙造型，搭配乾淨的妝容，給人一種清新的鄰家女孩感。

運動風女神



而熱愛運動的林思宇，對於戶外活動的造型當然講究，前往野外的活動中，她的服裝以機能性為優先考量，一身舒適的運動內衣與運動褲外，罩上功能性強的機能外套，到寒冷地區更會配備一條絨毛圍脖來保暖，同時還能增加時尚感。

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