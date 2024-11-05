選擇一把有感應的鑰匙！測試你現在的困境與破除方法

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

年關到來，很多人開始思考今年自己的貢獻，有些人覺得滿意、有些人覺得不夠，而這些你心裡所認為的缺失到底是什麼呢？以下這個心理測驗可以找出你目前的狀況與困境，非常準。

Q：選一把自己喜歡的鑰匙。

A.現在就是最好的時機

你是一個比較按部就班、小心翼翼的人，做事情不喜歡沒有計劃，總是照表操課，有目標但常常僅限於想像，假如你在思考什麼時候可以改變，其實現在就是最好的時機，不要總是等到準備好再出發，先開始，才能迎接挑戰。

B.擁抱獨一無二的自己

你是一個很有魅力的人，在不同領域或是社交圈都能夠發光發熱，如果有機會，不妨可以嘗試一些過去沒有做過或是生疏的事情，這會是對未來的自己鋪路，說不定哪天就會立刻派上用場。

C.重新思考自己的定位

每個人都有不同的長才，放在對的地方才能發揮更好的效率，選到這把鑰匙的你是一個認真負責的人，總會想著成長與進步，有很多熱情挑戰事情，但卻常常不見得是自己想要的，與其複製別人的成功，不如找自己適合的路。

D.缺點就是你的優點

你在朋友眼裡總是大家的開心果，永遠都只有快樂好笑的事情，但是難過、生氣也是人類可以擁有的情緒，不要總是把這一面隱藏起來，嘗試接受它，跟周圍的人分享，因為它跟愉悅是同等重要的事情。

E.夢想沒有想像中難

你是一個想像力很豐富的人，習慣帶點感性來看待世間的一切，也喜歡天馬行空的做很多想像，但是其實有些是很值得去嘗試的想法，富有創意以及趣味，沒有實行就等於一場空，只要覺得有機會、是對的，就大膽去做。

F.跳脫舒適圈的安逸感

你的個性穩重成熟，而且專業性很強，你很清楚知道自己的能力，但是卻很害怕改變，所以一直在原地踏步，但如果有機會踏出去，可以做出一番驚人的成績，離開不是失去，而是你值得更好的人生。