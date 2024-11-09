雙金影后賈靜雯10句名語錄　「認真善待自己，就是人生最好的禮物」

文／妞新聞

曾以《我們與惡的距離》、《瀑布》分別摘下金鐘視后及金馬影后的「賈靜雯」，自出道以來累積數部叫好又叫座的影劇作品，螢幕面前總帶著堅毅韌性，將每個角色演繹的有聲有色，跟著妞編輯的分享，一起看看雙金影后「賈靜雯」的10句名語錄，朝往集美麗與智慧於一身的道路前進！

賈靜雯經典語錄

1.無論在什麼時刻，展現最美好的自己，認同自己的選擇。

不要勉強所有人都認同自己！相信大家曾歷經被他人否定、自我懷疑的階段，賈靜雯分享「無論在什麼時刻，必須展現最美好的自己，認同自己的選擇」，即便生活不順心，妞妞們一定要認同自己的選擇，即便最終無法得到他人的認可，至少都能對得起自己的決定！

2.我不畏懼任何生命給的試煉，反而迎接擁抱

面臨挫折恐懼，會選擇勇敢面對亦或是轉頭逃避呢？人生旅途上不可能永遠都一帆風順，與其逃避眼前的挫折難關，不如學習賈靜雯說的：「不畏懼任何生命給的試煉，反而迎接擁抱」，當你迎刃而解每道關卡過後，正代表著朝往成功的道路前進！

3.喜歡每次不同的呈現，這些都是生命的積累才有的面貌與線條！

飾演過《我們與惡的距離》、《罪夢者》、《媽，別鬧了！》知名戲劇女主角的賈靜雯，出道近20年、演繹這麼多不同角色的她，因為「喜歡每次不同的呈現，這些都是生命的積累才有的面貌與線條」，勇於嘗試新挑戰、不怕走出舒適圈的心態，才會有現在如此豐富的成就！

4.看見擁有而珍惜，少抱怨就會有好多好事

演員拍戲時間不固定，經常天都還沒亮就出門工作，如果換作是上班族，想必引起不少妞妞們抱怨吧？反觀賈靜雯認為有工作就是一種幸福，「能看見擁有而珍惜，少抱怨就會有好多好事」，明天起撇開上班厭世的心情，轉換個想法就能累積正能量思考。

5.沒有最完美的伴侶，只有最能互補的人生導師

契合才能走得長久！賈靜雯接受訪問表示嫁給修杰楷很幸福，兩人不僅懂得互相溝通包容，更進階成為互補的人生導師，「沒有最完美的伴侶，只有最能溝通包容而產生的另一半」，能相遇是種緣分，心靈若相知更要相惜！

6.認真善待自己，就是人生最好的禮物

當女人有了家庭後，容易把自己的身份地位縮小，賈靜雯認為「認真善待自己，就是人生最好的禮物」，即便工作忙碌，她仍時時刻刻提醒著自己要找時間透透氣，像是晚上等小孩入睡後，會和老公修杰楷一起追劇看影集，放鬆心情同時也能創造兩人的幸福時光。

7.先把自己準備好，在遇到對的人前一定要先好好愛自己

曾經歷過第一段婚姻的挫敗，賈靜雯仍勇敢相信世界上有真愛，「先把自己準備好，在遇到對的人前一定要先好好愛自己」，愛人之前，先學會好好愛自己，妞妞們一定要相信自己是值得被愛，把自己打理好，不要過於著急！

8.人生，沒有過不去的坎，遇到問題就面對解決處理

只有想不通的人，沒有走不通的路！人生路途一定會遇見不順心的事情，賈靜雯鼓勵「人生沒有過不去的坎，遇到問題就面對解決問題」，面對生活上大大小小的挫折難關，一定要秉持著勇敢面對的心，積極解決問題！

9.收拾起悲傷的心情、迎接明天的來臨、放輕點 都是生命的美好

過度沉浸在悲傷，不僅思想會被負能量所包圍，幸運也會離我們越來越遠，當我們面臨難過的情緒時，務必告訴自己：盡情睡一覺或是好好喝杯酒等，讓自己放鬆心情、迎接全新的一天！

10. 跟自己對話，審視自己的心靈，愛自己的每一個步伐，愛自己每一種態度！

忙碌緊湊的生活，是不是經常被眼前工作壓到喘不過氣呢？賈靜雯曾在社群分享：「跟自己對話、審視自己的心靈，愛自己的每一個步伐、愛自己的每一種態度」，周末不妨安排獨旅行程，讓自己沉澱心靈，放鬆心情同時也能審視自己的心靈！

上述「10句賈靜雯經典名語錄」妞妞們最喜歡哪一句呢？期望我們都能像雙金影后賈靜雯一樣，愛自己的每一個步伐、愛自己每一種態度！

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