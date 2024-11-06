超準！挑一款你最愛的水杯　測測你的脾氣有多壞？

記者曾怡嘉／台北報導

隨著年紀的增長，大家都期許自己當個情緒穩定的大人，久而久之也習慣了不表露真性情，《小紅書》有個心理測驗，只要挑一張圖就能測出你的壞脾氣指數，不少網友實測都誇準！

Q.挑一款你最喜歡的水杯，測測你的壞脾氣指數有多高？

▲（圖／翻攝自小紅書）。

---------下有完整解析---------



#選擇A的你

壞脾氣指數20

你心直口快，脾氣來得快也去得快，有時候睡了一覺就忘記，不太容易把事情放在心上，有時候對方來向你道歉，但這件事情早就在你心裡面翻篇了。

#選擇B的你

壞脾氣指數50

你得理不饒人，只要覺得自己有理，就會和人硬槓到底，你是個很有原則的人，你的情緒不太會瞬間爆發，你反而喜歡用冷戰來處理關係，有時候這種冷暴力，反而讓人感受更有殺傷力．

#選擇C的你

壞脾氣指數80

你自尊心強且脆弱，有時朋友不小心講到你的痛點，你就會很在意，你是那種生氣了也不願意承認的人，希望別人可以讀懂你的心思，有時候即便錯的是自己，也拉不下臉來道歉。

#選擇D的你

壞脾氣指數10

你善解人意懂得體諒他人，即便和朋友有矛盾，你也是屬於會主動示好的一方，因為討厭氣氛變得很僵，你的脾氣很不錯，待人接物總是笑臉迎人，在朋友圈中是公認的好好先生（小姐）