SOGO周年慶頭香3寶媽狂排5小時　搶蘭蔻萬元消費金

▲SOGO百貨周年慶首日 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／台北報導

11月百貨周年慶重頭戲輪到台北東區，SOGO台北店今（11／7）正式開打，開店前3館仍吸破萬民眾在廣場排隊，排頭香的楊小姐帶3個小孩從早上6點開始排隊，準備搶蘭蔻「未消費送萬元」優惠，另一位羅小姐也從上午6點半報到，準備搶百優特價組，SOGO表示今天適逢立冬天氣變冷，除化妝品外，冬裝整個買氣預計也會增加。

SOGO上午11點周年慶開門再次上演長龍民眾進場，不到5分鐘塞爆忠孝館一樓，許多消費者一出手就是5瓶10瓶保養品買單，雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂等櫃都排出長龍，許多民眾都表示「真的好擠」、「好多人」，民眾陳小姐則說：「每年都會來SOGO周年慶開打，感受一下熱鬧的人潮。」

今年因應消費市場回復疫情前水準，SOGO也首度祭出比以往回饋更低的門檻，化妝品限定品牌消費滿3,000元送500元抵用券，還有優惠組加碼活動，力催消費者入店採購，其中蘭蔻11／7祭出限量50名「免消費！萬元直接送」優惠，提供1,000元抵用券10張，消費滿2,000元可抵用，等同買產品直接打5折，在開門前9：50分就搶完。而資生堂也推出百優「No.1乳霜王組」，吸引消費者6：30分就來排隊。

SOGO表示，今年周年慶有中信聯名卡優惠加持，購物回饋可達14%，且幾乎每個專櫃都有加碼，許多人都說消費市場低迷，但其實台灣消費狀況在亞洲仍贏過大陸跟南韓，因疫情幾年基期較高，目前就是回復正常水準，平穩成長就是正向的，今年忠孝館業績目標可達120億元；復興館目標業績可達180億元。而東區另間百貨新光三越DIAMOND TOWERS首個周年慶也在今天開打，SOGO也表示一起把餅做大很好。

SOGO台北三館周年慶首日，美妝以往回饋門檻為6,000元，今年首度祭出館內特定30間美妝、香氛品牌滿3,000元送500元抵用券回饋，單櫃消費滿6,000元送800元；中國信託全卡男女裝、女鞋、鍋具、寢飾消費滿6,000元送600元抵用券；精品單日累計消費滿2萬元送2,000元抵用券。

新光三越DIAMOND TOWERS也在11／7登場，為期18天推出化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點、全館累計消費滿5,000元送5,000點，首次周年慶主打館內精品潮流新品優惠，此外美麗市場也在周慶首兩日祭出和牛、麝香葡萄買一送一。