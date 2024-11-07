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賺超大！千元下午茶拿近「萬元貴婦保養」超奢華　限量到年底秒速預約

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記者李薇／台北報導、攝影

吃是所有人每天日常，吃得好不僅會讓心情愉悅，也可以達到養顏美容，所以千萬不要小看每天吃下去的食材，會是一整天能量的泉源，同樣也可以提供美好狀態的美妝保養，近期就有不少跨界合作的美食，有吃又能美容，當然要參加。

＃赫蓮娜 黑白繃帶頂級奢華下午茶

赫蓮娜,W.SHOW,檀島,美容,保養,。（圖／記者李薇攝）

頂級保養赫蓮娜與台北文華東方酒店「青隅」合作，從11月1日至12月31日推出期間限定黑白繃帶頂級奢華下午茶，致敬創辦人在紐約曼哈頓公園大道625號奢華宅邸的優雅沙龍聚會，打造具有標誌性的三層午茶饗宴，打造1：1縮小的經典黑繃帶乳霜小蛋糕，超絕美的精緻食材，絕對好美好拍。

赫蓮娜,W.SHOW,檀島,美容,保養,。（圖／記者李薇攝）

這次午茶不僅滿足味蕾，吃進好的養顏抗老食材，搶先預約黑白繃帶經典下午茶，價格1580元加10%服務費起，還可以拿到價值7240元的保養組合，包含：黑繃帶修護乳霜5ml、綠寶瓶精華或高光隔離乳，以及頂級客製30分鐘護膚療程券，超級奢華，吃完直接做SPA去。

＃檀島 X W.SHOW 煲出幸福喝出美顏

赫蓮娜,W.SHOW,檀島,美容,保養,。（圖／記者李薇攝）

煲湯是粵菜的特色之一，運用好的食材，可以幫助身體健康、養顏美容，針對時下年輕人飲食習慣，檀島就推出全新四大湯菜、港式煲湯系列，其中，受到大眾喜愛的「藤椒酸菜魚」嚴選大成根島野生青衣魚搭配木耳、酸菜，清爽入味的湯頭，不吃辣也可以輕鬆享用，重點是魚肉細緻新鮮，完全沒有土味，絕對會一吃上癮。

赫蓮娜,W.SHOW,檀島,美容,保養,。（圖／記者李薇攝）

經典煲湯也將食材全面升級，首推鮑魚鹿茸菇益活雞湯不僅有頂級養生食材，更選用天然不添加抗生素的益活雞，不僅肉質鮮嫩細緻，更為自然的健康好肉，確保吃下去每一口都健康，慢熬打造絕佳立冬進補好物；從12月8日至1月7日只要到門市消費滿1188元，任選一款足料煲湯，就可以免費獲得W.SHOW面膜，內外都美麗。

關鍵字：

赫蓮娜, W.SHOW, 檀島, 美容, 保養

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