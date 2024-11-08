星級主廚打造Nespresso節慶咖啡　星巴克太妃核果拿鐵輕鬆在家做

▲Nespresso邀請星級主廚Jean Imbert打造耶誕新品膠囊咖啡，右圖為彷彿穿梭拉丁美洲節慶濃烈黑咖啡系列，Original系列售價270元、Vertuo系列售價360元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

11月起就是開始醞釀年末一連串節慶的日子，今年耶誕節各大咖啡品牌紛紛推出應景限定商品。Nespresso邀請法國星級主廚Jean Imbert操刀，以歐洲東方快車為靈感，打造三款節慶限定咖啡；雀巢則攜手星巴克，帶來年度話題商品「太妃核果風味拿鐵」等9款應景商品，滿足消費者在家享用精品咖啡的需求。

▲節慶杏仁可頌風味咖啡，Original系列售價 270元、 Vertuo系列售價390元。

Nespresso此次與法國米其林星級主廚Jean Imbert合作，推出三款節慶限定咖啡，分別是拉丁美洲風味濃郁的節慶濃烈黑咖啡、帶有浪漫奢華巴黎節慶的杏仁可頌風味咖啡，以及以東南亞曼谷記憶之味、融合花生與烤芝麻香的節慶風味咖啡，主打混豆烘焙技藝，重現Jean Imbert主廚記憶中的旅行滋味，單條售價270元至390元不等。

▲金色焦糖香調的節慶花生與烤芝麻風味咖啡，Original系列售價270元、Vertuo系列售價390元。

配合新品上市，即日起消費者購買100顆咖啡膠囊，可獲贈價值520元的限量焦糖榛果黑巧克力一盒；購買150顆則可獲得兩盒，總價值1,040元。且為了讓消費者體驗歐洲鐵道旅行氛圍，Nespresso更於11／7至11／10於台北忠孝SOGO設置威尼斯辛普倫東方快車車廂展示，民眾可在現場拍照打卡參加抽獎活動，同時可至三樓精品店品嚐新品，並享有周年慶購機優惠。

▲Nespresso將東方快車車廂搬進台北忠孝SOGO，三款限量風味限時體驗。

而雀巢與星巴克合作的耶誕限定系列，主打深受歡迎的「太妃核果風味拿鐵」也正式回歸，推出適用於多趣酷思及Nespresso咖啡機的膠囊版本、即溶包裝等。此外還有節日綜合咖啡豆及濾掛式咖啡等多款商品，售價從153元至1,150元不等。

▲雀巢攜手星巴克家享咖啡，人氣熱銷「星巴克太妃核果風味拿鐵」限定回歸，在家就能享受。

靈感源自星巴克的季節限定太妃核果風味拿鐵，是星粉們每年耶誕節前敲碗的超人氣品項，沖泡式的「太妃核果風味拿鐵」加入熱水就能隨沖隨享，此外，只要幾個簡單小步驟能讓風味更升級，喜歡濃郁奶香的咖啡控們，可以額外加入牛奶或是植物奶；想要咖啡更濃醇，則可加入一包「特選系列黑咖啡」作為extra shot，讓飲品更符合自身喜好。

▲享受門市同款「太妃核果拿鐵」還能DIY客製你愛的風味，售價153元。

▲「星巴克節日綜合滴漏式咖啡（濾掛式）」搭配星巴克特製摺紙式掛耳設計。售價155元。