誠品年度最大舊書拍賣會登場　破萬商品中文書「6本500元」

▲誠品2024年度最大舊書拍賣會台中中友登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品書店年度最大舊書拍賣會11／7於台中中友百貨登場，祭出上萬件中文圖書最低6本500元、兒童圖書3折起、外文圖書5折起優惠，此外還有萬件文具禮品、節慶賀卡、全新黑膠3折起，限量精選好物更是只要1折即可入手，藏書人可別錯過。

▲《新海誠監督作品 天気の子 公式ビジュアルガイド》優惠價72元，原價720元。

舊書拍賣會於台中中友百貨C棟13F舉行，最低1折起的優惠涵蓋中文書、外文書、兒童圖書等多樣品項，部分商品如新海誠作品《天氣之子》官方圖冊等，從原價720元直接降至72元，書迷還可在現場找到Amenti Oracle卡牌指南和其他經典書籍，價格均在百元以下，適合為年底節慶預備書單或禮品。

▲2024誠品書店年度最大舊書拍賣會，兒童圖書3折起、外文圖書5折起。

拍賣會現場更限時舉辦「一日精筆店」活動，展示40款國際品牌精筆，供愛好文具的消費者選購。業者表示，從11／7至11／25期間，誠品會員在現場單筆消費滿600元，即可獲贈蒸氣眼罩一片；滿1,200元加碼贈100元抵用券。

▲日本HIGHTIDE New Retro束口袋，優惠價39元，原價319元；HIGHTIDE New Retro 復古造型貼紙，優惠價9元，原價70元。

本次活動中的銅板價商品也引起廣泛關注。日本文具品牌HIGHTIDE的昭和復古風束口袋從319元降至39元，另有可愛鑰匙圈、造型貼紙等，單價低至10元以下，是喜愛日系文創品的收藏家必逛區域。針對兒童的創意玩具如「T-RACERS迷你飛車隊單車組」展場價僅39元，另有UNO扭轉遊戲卡等益智玩具，讓孩子在秋季也能享受居家遊玩的樂趣。

▲ZURU歡樂驚喜蛋怪獸卡車S3變色款，優惠價59元，原價399元；UNO扭轉遊戲卡UNO WILD TWIST，優惠價59元，原價199元。

《鬼滅之刃》快閃店也將從11／15至明年1／5期間，進駐高雄車站，現場佈置7大打卡點，包括「九柱集合」裝飾，以及「遊郭篇打卡牆」的禰豆子、音柱、墮姬&妓夫太郎兄妹，以及「竃門兄妹合照區」等都能創造美好回憶，快閃店也販售近60款新品周邊商品，單筆消費滿888元就隨機贈送鬼滅之刃「人物卡」，還有高雄限定「組合福袋」，有機會將炭治郎抱枕、鬼殺隊掛旗、惡鬼滅殺壓克力吊飾帶回家。

▲快閃店遊郭篇打卡牆。

▲鬼滅之刃冷水瓶。

▲鬼滅之刃組合福袋。