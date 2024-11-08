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Johnnie Walker藍牌「雪峰限定版」打破包裝界限　格蘭傑有冰淇淋風味

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▲秋冬威士忌酒款。（圖／品牌提供）

▲Johnnie Walker藍牌系列攜手法國滑雪服飾品牌Perfect Moment推出特別版。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著年末季節到來，Johnnie Walker與格蘭傑兩大威士忌品牌推出秋冬限量系列，結合精緻設計與風味創意，為威士忌愛好者帶來別具一格的品酩體驗。Johnnie Walker藍牌系列攜手法國滑雪服飾品牌Perfect Moment，以「雪峰限定版」打破傳統包裝界限；而格蘭傑則推出「冰淇淋物語」，以香草橡木桶升華威士忌的甜美層次，反轉威士忌印象。

▲秋冬威士忌酒款。（圖／品牌提供）

Johnnie Walker藍牌此次推出的「2024雪峰限定版」，聯合法國奢華滑雪服飾品牌Perfect Moment打造，為藍牌威士忌引入滑雪服設計元素，以雙面設計的雪衣包裝兼具時尚與實用。這款包裝可作為斜背包或手提包，符合當代消費者對高端威士忌外觀的多樣需求。此外，酒液則採用來自蘇格蘭高海拔酒廠的原酒，並融入極為珍稀的Brora酒廠釀品，以低溫釀造和品酩的方式，展現出柔滑綿長的口感，猶如雪峰的層次之美。

▲秋冬威士忌酒款。（圖／品牌提供）

此款限定威士忌以香草、蘋果、李子的香氣為主，搭配輕柔煙燻餘韻，展現Johnnie Walker藍牌的細膩風味，容量750ml，酒精濃度43%，售價10,400元。

▲秋冬威士忌酒款。（圖／品牌提供）

▲《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

格蘭傑的「冰淇淋物語」是物語系列的全新之作，該款威士忌靈感來自首席調酒師比爾梁思敦博士對冰淇淋的熱愛，採用「高香草橡木桶」和波本桶熟成，將香草與奶油風味表現至極致。該威士忌散發出蜜桃霜淇淋、檸檬雪泡、椰子和香草奶油的香氣層次，如同一場冰淇淋星球的奢華饗宴。

▲秋冬威士忌酒款。（圖／品牌提供）

▲《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

比爾梁思敦博士指出，這款威士忌旨在帶來如冰淇淋般融化的甜美風味。格蘭傑「冰淇淋物語」的設計更融入歐式奢華冰淇淋店風格，包裝優雅，給人視覺與味覺的雙重享受。此限量版威士忌即日起於全台菸酒專賣店及指定酒吧發售，容量700ml售價2,400元，為甜食愛好者與威士忌收藏家的不二之選。

▲秋冬威士忌酒款。（圖／品牌提供）

布萊迪酒廠旗下重泥煤威士忌品牌Port Charlotte 波夏，近期發表橡木桶探索系列最新作品「波夏波夏SYC：01 希哈紅酒桶重泥煤單一麥芽蘇格蘭威士忌」。該款重泥煤風味的威士忌在希哈紅酒桶中進行熟成，為威士忌帶來豐富的紅色果實香氣，與香料細膩的層次感，襯出波夏具有標誌性的泥煤煙燻味。

▲秋冬威士忌酒款。（圖／品牌提供）

波夏SYC：01在剛開瓶時，焦糖的甜香會先在鼻尖縈繞，之後希哈紅酒桶的柔和香料，入口後，烤肉般的泥煤煙燻味與燻橡木桶氣息覆蓋了整個口腔，口中點綴著蜜餞果皮、新鮮芒果、紅糖和甜泡泡糖的甜味，尾韻為輕柔的煙燻與艾雷島海風氣息在尾韻中悠然綻放，略帶烤巴西堅果、椰子和可可粉的圓潤奶油感。容量700ml售價3,565元，為喜愛泥煤的消費者提供新口感選擇。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

威士忌, 限量版, 風味創意, 獨特設計, 冰淇淋

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