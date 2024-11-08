萬寶龍革命性筆尾注墨機制誕生　速度更快、儲墨量2倍

▲萬寶龍大師傑作系列Traveller限量款1924，168,800元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）今年歡慶「大師傑作系列」書寫傳奇的100周年，紀念商品不間斷，迎來全新開發的鋼筆注墨機制，只需輕按即可透過筆身輕鬆完成注墨，應用在限量發行1924組的大師傑作系列Traveller鋼筆套組，筆身以珊瑚色珍貴樹脂與標誌性鍍金鑲飾呼應品牌最早期的書寫工具原始配色，筆蓋頂端飾有珍珠母貝的六角白星標誌，並鐫刻白朗峰山脈圖案，而Au 750純金筆尖鐫刻了「1924」與「2024」兩個年份，並在下方呈現數字「100」紀念歷史時刻。





▲萬寶龍大師傑作系列Traveller限量款1924鋼筆採全新注墨機制，只需輕按即可透過筆身輕鬆完成注墨。

以黑色皮製收藏盒呈現的萬寶龍大師傑作系列Traveller限量款1924套組，內含一支Traveller限量款1924鋼筆、墨水轉接器和筆尾錐形轉接器、兩瓶50ml墨水（黑色與藍色）、清潔工具，及一款黑色皮革筆套，其中革命性的嶄新注墨Traveller機制最受矚目，歷經5年研發推出有別於傳統從筆尖注墨，而改以筆尾將墨水引入雙儲墨槽，大幅提升墨水容量和注墨速度，而取名為Traveller（旅行者）也象徵應用此機制的鋼筆便於隨身攜帶，且因儲墨量是傳統筆具的2倍而延長書寫時間。





▲卡地亞限量75支棕櫚樹圖案圓珠筆，525,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

卡地亞（Cartier）也為品味人士設計豐富的書寫工具，巧妙融入品牌珠寶與腕錶的經典特色，最新限量版作品為棕櫚樹圖案圓珠筆，筆蓋飾有綠色真漆，雕花筆身和扣飾綴有天河石和凸圓形東陵石，限量75支。

