家裡總是髒亂不堪？韓「收納大師」的居家整理術：不是把東西排整齊而已

文／鄭熙淑 圖／幸福文化、達志示意圖

首先，只是把東西從這裡移到那裡，並不是整理。把原本放在廚房的鍋子收進抽屜櫃，然後再移到儲藏間，可以算是一種整理嗎？或許能視為暫時的整理，但不是整理的真正意義。

真正的整理，是讓東西待在它該在的空間，換句話說，就是替它找回原位。愈多東西歸回原位，愈能與其他物品和平共處，如此一來，自然就會明白何謂空間的協調感。

只要東西找到了屬於自己的位置，它們會就在那裡快樂地發揮自己的最大用處。唯有在適當的時候得到正確使用，我們所擁有的東西才會散發耀眼光芒。萬一走進廁所卻沒有衛生紙，那麼在某處擁有的幾百萬包衛生紙又有什麼用呢？萬一連套適合穿出去約會的衣服都沒有，那麼在衣櫃裡的無數衣服又有什麼用呢？

如果想讓所有東西都能把自己的用處發揮得淋漓盡致，需要的不僅是保持乾淨，同時也得回到原位才行。你知道每樣東西都需要專屬於自己的適當空間嗎？當我們踏進美術館、博物館時，為什麼都能感覺特別悠閒？當我們在精品商店試穿衣服時，為什麼都感覺自己變得像藝人一樣？

或許是因為畫作很美、藏品很驚艷、名牌服裝很華麗，只是，當這些東西被隨便堆在一起，或是和垃圾一起在某處翻滾時，我們還會感到心動嗎？一件物品的價值，在於被擺放在恰當且能突顯的空間。這也是為什麼在整理物品時，要同時兼顧收納與空間總量。

我在空閒時，很喜歡去住家附近的小樹林，靜靜整理思緒。只要見到各種樹木之間以適當的距離矗立著，我總能深刻體會到大自然才是「最偉大的整理王」。假如一座樹林只長滿了密密麻麻的大樹，你還會覺得這個地方很美嗎？依然會是恬靜得讓人想要常去的空間嗎？連陽光也照射不到的陰暗、潮濕空間，依然令人感覺悠哉嗎？

幾乎擠滿餐具筒的刀叉組（甚至還不成對）、塞滿壁櫃的馬克杯（通通是贈品），以及一打開抽屜就會見到滿滿的免洗筷與一次性餐具（根本不知道放了多久），為什麼自己卻眼睜睜看著它們占據了寶貴的空間呢？

就像我們生活的家都有住址一樣，我們使用的物品也有各自的住址，沒有住址的物品，其命運只會淪為今天從這裡移到明天的那裡，又從明天的那裡重新在後天移回這裡，如同無家可歸的遊民般四處流浪，始終找不到自己的歸宿。