fb ig video ETtoday search mobile

家裡總是髒亂不堪？韓「收納大師」的居家整理術：不是把東西排整齊而已

>

文／鄭熙淑　圖／幸福文化、達志示意圖

首先，只是把東西從這裡移到那裡，並不是整理。把原本放在廚房的鍋子收進抽屜櫃，然後再移到儲藏間，可以算是一種整理嗎？或許能視為暫時的整理，但不是整理的真正意義。

真正的整理，是讓東西待在它該在的空間，換句話說，就是替它找回原位。愈多東西歸回原位，愈能與其他物品和平共處，如此一來，自然就會明白何謂空間的協調感。

只要東西找到了屬於自己的位置，它們會就在那裡快樂地發揮自己的最大用處。唯有在適當的時候得到正確使用，我們所擁有的東西才會散發耀眼光芒。萬一走進廁所卻沒有衛生紙，那麼在某處擁有的幾百萬包衛生紙又有什麼用呢？萬一連套適合穿出去約會的衣服都沒有，那麼在衣櫃裡的無數衣服又有什麼用呢？

鄭熙淑,幸福文化,帶來好運的家,居家,整理,收納。（圖／達志示意圖）

如果想讓所有東西都能把自己的用處發揮得淋漓盡致，需要的不僅是保持乾淨，同時也得回到原位才行。你知道每樣東西都需要專屬於自己的適當空間嗎？當我們踏進美術館、博物館時，為什麼都能感覺特別悠閒？當我們在精品商店試穿衣服時，為什麼都感覺自己變得像藝人一樣？

或許是因為畫作很美、藏品很驚艷、名牌服裝很華麗，只是，當這些東西被隨便堆在一起，或是和垃圾一起在某處翻滾時，我們還會感到心動嗎？一件物品的價值，在於被擺放在恰當且能突顯的空間。這也是為什麼在整理物品時，要同時兼顧收納與空間總量。

鄭熙淑,幸福文化,帶來好運的家,居家,整理,收納。（圖／達志示意圖）

我在空閒時，很喜歡去住家附近的小樹林，靜靜整理思緒。只要見到各種樹木之間以適當的距離矗立著，我總能深刻體會到大自然才是「最偉大的整理王」。假如一座樹林只長滿了密密麻麻的大樹，你還會覺得這個地方很美嗎？依然會是恬靜得讓人想要常去的空間嗎？連陽光也照射不到的陰暗、潮濕空間，依然令人感覺悠哉嗎？

幾乎擠滿餐具筒的刀叉組（甚至還不成對）、塞滿壁櫃的馬克杯（通通是贈品），以及一打開抽屜就會見到滿滿的免洗筷與一次性餐具（根本不知道放了多久），為什麼自己卻眼睜睜看著它們占據了寶貴的空間呢？

就像我們生活的家都有住址一樣，我們使用的物品也有各自的住址，沒有住址的物品，其命運只會淪為今天從這裡移到明天的那裡，又從明天的那裡重新在後天移回這裡，如同無家可歸的遊民般四處流浪，始終找不到自己的歸宿。

鄭熙淑,幸福文化,帶來好運的家,居家,整理,收納。（圖／達志示意圖） 

書名：《帶來好運的家》

作者：鄭熙淑

經歷：是兩個孩子的母親，40歲之後開始踏足居家整理的工作。在研讀學習國外的整理方法時，發現大多難以落實在生活中，因此決定建立一套適合大眾的整理法，至今已累積了為超過5,000個家庭、10,000人提供整理諮商的豐富經驗。

出版社：幸福文化

關鍵字：

鄭熙淑, 幸福文化, 帶來好運的家, 居家, 整理, 收納

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

表面看不出「超難搞星座」Top 3 ！第一名堅持己見　地雷多到極點

表面看不出「超難搞星座」Top 3 ！第一名堅持己見　地雷多到極點

超準！挑一款你最愛的水杯　測測你的脾氣有多壞？

超準！挑一款你最愛的水杯　測測你的脾氣有多壞？

5個隨手習慣養起來　10年後比同學年輕10歲

5個隨手習慣養起來　10年後比同學年輕10歲

李棟旭在浴室學年輕人拍照！43歲大叔太逆齡直接夢回20歲 小腹凸「身體再瘦也沒用」　4招跟它說掰掰 避免穿緊身衣褲！營養師教你6招遠離胃食道逆流 選擇一把有感應的鑰匙！測試你現在的困境與破除方法 《地獄公使2》接替劉亞仁的是他！金聖喆其實私下很會穿 膽小鬼慎入！3部嚇壞觀眾的院線驚悚電影　《懼裂》今年最大黑馬 換季必學！小紅書超夯「水油水」保養法　乾紋、暗沉一次改善

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面