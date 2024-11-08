表面友善、實則滿肚子壞水三大星座！TOP 1神秘當偽裝　個性冷靜超懂算計

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

人際關係的進退拿捏很重要，但以下這三大星座卻是老謀深算，表面看起來溫和友善，但其實一切都在自己的盤算，不得罪任何人，甚至可以說是一肚子壞水、好人模樣全是假，只是要不要去做罷了，快來看看你身邊有沒有這種人。

TOP 3：天秤座

天秤座的人愛好和平中立，加上自我對於優雅的堅持，不喜歡在公開場合跟人撕破臉，溫和的效果以及親切的態度，總是很多人對他們的印象，但其實私底下早就搜集好各方情報，哪邊都不會得罪，但心裡早就已經選邊站，想好各種策略與計畫，不會輕易被別人知曉。

TOP 2：雙子座

雙子座的人可以說是有兩個面向，他們多面又機智，很會運用自己的口詞以及幽默感，贏得別人的喜愛，而且在各種場合切換狀態非常游刃有餘，在複雜的人際關係中，保持高度的清醒，加上他們思維本來就很敏捷，表面上虛與委蛇，但私底下早就掌握各方情勢，可以快速分析因應對策。

TOP 1：天蠍座



天蠍座的人本來個性就神神秘秘，很多事情心裡知道，但是不願意說破，他們很擅長用自己的魅力或是神秘感，來掩蓋自己真實的想法與意圖，而且他們不管在什麼場合，都可以保持冷靜，即使表面上應付，但私底下絕不會被牽著鼻子走，對於人性有深刻理解與掌握大局的能力。