5種食物幫你消除疲憊！工作前吃「全穀類食物」超有感

▲補充全穀類食物能避免因血糖迅速下降而引發的疲勞和注意力減退。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

涼涼的天氣讓人好想睡，越睡卻越疲憊，想要消除疲憊，建議可以從補充能量、穩定血糖下手，盤點5款讓你提振精神的食物，跟著吃就沒錯！

#香蕉

香蕉富含鉀、維生素B6和天然糖分，是快速補充能量的理想水果。鉀能幫助維持體內電解質平衡，防止因體液流失而引起的肌肉痙攣和疲憊，維生素B6則支持體內的能量代謝。此外，香蕉中的天然糖分能快速進入血液，提供即時的能量提升，同時不會引發血糖大幅波動，讓身體和精神持續保持在最佳狀態。

#堅果

堅果類如杏仁、核桃和腰果富含健康的脂肪、蛋白質和纖維，有助於延長飽足感並穩定血糖水平。它們還含有大量的鎂，這是一種有助於緩解疲勞的礦物質，能幫助肌肉放鬆並促進神經系統健康。堅果中的不飽和脂肪酸也是提升心臟健康的關鍵成分，讓身體能更有效率地供應氧氣至各個細胞，從而減少因氧氣不足而引起的疲憊感。

#全穀類食物

全穀類如燕麥、糙米和藜麥等富含複合碳水化合物和纖維。這些碳水化合物能夠穩定釋放葡萄糖至血液中，避免因血糖迅速下降而引發的疲勞和注意力減退。纖維的存在還能減慢消化過程，使能量緩慢且穩定地供應，使身體保持持久的活力，適合在長時間的活動或工作前食用。

#藍莓

藍莓富含抗氧化劑、多酚類化合物和維生素C，有助於對抗自由基對細胞的損害。自由基累積會影響細胞正常運作，進而引發疲憊、倦怠的感覺。藍莓中的多酚能促進大腦血液流動，提高記憶力和專注力，適合在需要精神集中的時刻食用。此外，藍莓的天然糖分能穩定提供能量，且不會像精緻糖分那樣引起能量起伏。

#菠菜

菠菜等深綠色蔬菜富含鐵質、鎂、葉酸和維生素C。鐵質是紅血球生成的重要成分，有助於運輸氧氣至身體各個部位，減少因缺氧引起的疲憊感。葉酸和維生素C則促進免疫力和血液循環，讓身體能更有效地轉化食物中的營養成分為能量。這些營養素不僅能緩解疲勞，還能增強對抗壓力的能力，使精神更加穩定。