LG雙11 OLED電視現省4萬　77吋10萬元有找

▲LG推雙11家電優惠，旗下特定OLED電視最高可省4萬元，77吋10萬元有找。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雙11家電優惠進入尾聲，LG官方線上商城限時釋出「HIGH購雙11」活動，即日起至11／15期間，推出多款智慧家電尾數111特價優惠，其中77吋OLED電視最高現省4萬元，另外還祭出滿額折扣，只要消費滿35,000元即可享有9折優惠。德國家用清潔品牌凱馳KARCHER旗下招牌清洗機單品，也推8折起優惠。

LG雙11活動主打各式智慧家電，包含最新款的大尺寸電視、洗衣機、冰箱到居家清潔用品等。其中最受矚目的是77吋OLED evo AI 4K智慧電視C4極緻系列，搭載第七代AI影音處理晶片，並提供5年系統升級保證，原價139,000元，優惠價98,111元，直接現省4萬元。

▲雪霧白色WashTower智慧洗乾衣機。

在家電方面，官方商城獨家推出雪霧白色WashTower智慧洗乾衣機，採一體成型設計，內建AI功能可自動選擇最適合的洗滌行程，原價109,000元，優惠價89,111元，現省近2萬元；具備變頻控溫的315公升雙門冰箱，原價21,900元，活動價19,911元，還可申請節能補助與貨物稅退還。

▲變頻控溫315公升雙門冰箱。

針對居家清潔需求，官網獨家販售的CordZero A9 K+無線吸塵器，升級220W吸力並具集塵壓縮功能，可清理毛髮，特別適合寵物家庭使用，原價19,899元，優惠價8,411元。

▲CordZero A9 K+無線吸塵器。

除了個別商品優惠外，消費者還可在活動期間每天搶限量9折券，只要消費滿35,000元即可使用。透過LINE購物進入商城，最高可獲得17% LINE POINTS回饋；經由Shopback進入則享有最高10%無上限現金回饋，新會員還可享95折優惠。

德國家用清潔品牌凱馳KARCHER，在雙11期間針對旗下熱門單品高溫蒸氣清洗機、高壓清洗機，以及新推出旗艦無線掃拖洗地機祭出年度最高優惠，即日起到12／5期間，官方購物平台K5 Power Control高壓清洗機、SC 3高溫蒸氣清洗機、WD 4 S乾溼兩用吸塵器8折優惠，並依產品加贈9公尺高壓管、EasyFix超細纖維地板布巾組、不織布絨毛集塵袋等贈品。

並從即起至11／15期間再加碼噴抽式地毯清洗機Puzzi 8/1 C 88折、EWM 2自驅無線洗地機8折優惠，加送FC滾刷組。