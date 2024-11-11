暖冬商品熱銷2成　SOGO周慶雙人羽絨冬被下殺1.9折

▲百貨周年慶暖冬商品熱銷。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO台北店、新光三越DIAMOND TOWERS周年慶正開跑，適逢立冬後氣溫逐漸下滑，暖冬商品如外套、戶外機能服飾、寢具冬被也開始受到青睞，SOGO表示消費者近日對氣溫下降有感，外套與冬被等季節性商品買氣跟銷量均成長2成；新光三越DIAMOND TOWERS則分享，服飾業種成長超過1成以上，以圍巾、大衣表現良好。

▲復興館Jack Wolfskin防風防水透氣外套，原價8,280元，特價2,980元（2色共限量30件）；忠孝館NIKE男連帽針織外套、ISSUE長袖大學T，原價1,780至1,980元，特價1111元（2款共限量100件）。（圖／SOGO提供）

隨季節進入冬天，氣溫也逐漸下滑，尤其在上周已出現1字頭的氣溫，適逢東區4間百貨周年慶，暖冬商品詢問度也漸漸升高，隨著SOGO周年慶即將進入第二波，也針對針織外套、長袖大學T等單品祭出1,111元的優惠價，而官方線上購物SOGOplus也推出雙11單天限定的「皇室羽毛工房9505高級進階款羽絨雙人冬被」，原價15,800元、優惠價2,999元，直接下殺1.9折；輝葉ZeroBack 0脊限溫感按摩墊HY-906，原價12,800元、優惠價6,600元，等同打5.1折。

▲SOGOplus皇室羽毛工房9505高級進階款羽絨雙人冬被，下殺1.9折，原價15,800元、優惠價2,999元；輝葉ZeroBack 0脊限溫感按摩墊HY-906，原價12,800元，優惠價6,600元，以上均售完為止。（圖／SOGO提供）

SOGO台北三館周年慶忠孝館特定30間美妝、香氛品牌滿3,000元送500元抵用券回饋，忠孝、復興館美妝單櫃消費滿6,000元送800元；中國信託全卡男女裝、女鞋、鍋具、寢飾消費滿6,000元送600元抵用券；精品單日累計消費滿2萬元送2,000元抵用券。

新光三越DIAMOND TOWERS也表示，服飾業種成長超過1成以上，以圍巾、大衣表現良好。MAISON KITSUNÉ 、ARTIFACTS、TRENDS、Agnes.b等服飾品牌持續引進新品、熱銷品，成長也都有雙位數以上。館內推出BEAMS全面折扣11%優惠（至11／11止），CONVERSE學院風棒球外套原價3,280元，特價3,116元。化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點、全館累計消費滿5,000元送5,000點。

▲Maison Kitsuné《黑色深紅滾邊狐狸頭LOGO長袖針織外套》 特價6,680元，原價11,600元（限量）；BEAMS《IG過染加工丹寧夾克》 ，售價16,900元。（圖／新光三越提供）

遠百周年慶則由板橋中山11／13、遠百竹北11／14接連登場，遇上立冬後氣溫下降，保暖衣物及家電添購需求增加，各樓層皆推出不同加碼活動來增加買氣，推出化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元，首12日單筆滿1萬元加送200元。

板橋中山獨家加碼化妝品單筆滿5.9萬再加送700元，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元、滿5萬元再加送700元；遠百竹北首12日1F國際精品當日單筆滿1萬元送1,000元、滿10萬再加送1,000元；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元。