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IU演唱會「粉嫩嬰兒唇色」被問爆！類似色推薦　一抹減齡日常超適合

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文／美人圈

IU近期更新的IG照片當中，有著許多演唱會後台的漂亮美照，其中如同嬰兒般的「粉嫩唇色」被問爆啦！IU這個帶點清冷感又顯嫩的「嬰兒嫩粉色」，超級顯白，一抹好氣色、完美詮釋IU的甜美氣質。

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

▲IU 2024演唱會日前結束，IU在IG曬出很多後台美照。（圖／IG@dlwlrma，下同）

不少網友紛紛詢問：「IU演唱會的唇色是哪個？有類似色嗎？」這款具有光澤感的嫩粉色就連日常也很好駕馭，素顏或淡妝都適合，BEAUTY編以下盤點多款IU類似色唇膏，讓大家擁有IU唇膏的類似色，開架、專櫃通通都有，趕緊往下看！

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

IU唇膏類似色推薦

雅詩蘭黛 耀眼出色細管唇膏-釉光 #199高冷裸粉

IU同款愛用脣膏！IU宣布成為雅詩蘭黛最新一任全球品牌大使時，釋出的代言照中塗的就是這支唇膏的#419頑皮紅蘋！精品級的纖細管身，放在小廢包中也毫不佔空間，一抹水潤、8小時持色，不卡唇紋、不斑駁，一抹修飾唇紋。同款唇膏的#199就是漂亮的裸粉色，類似於IU演唱會上的唇色，一抹嘟嫩，太欠親。

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

▲雅詩蘭黛 耀眼出色細管唇膏-釉光，NT$1,550。（圖／雅詩蘭黛）

克蘭詩 彈潤植萃固態美唇油 #01初露薔薇

克蘭詩打造市面上第一款、便利攜帶的固態唇油！終結唇部乾燥卻杜絕油光滿溢的同時也修飾唇色兼顧自然透光，有別於經典克蘭詩唇油創造的飽滿玻璃唇，這款固態美唇油是薄透水光感，潤澤卻帶著輕盈感受。#01色是帶有些許紫調的粉色，輕鬆一抹即能創造出不多不少、猶如天生的幼態唇。

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

▲克蘭詩 彈潤植萃固態美唇油，NT$1,100。（圖／克蘭詩）

蘭蔻 唯我玫瑰裸光潤唇膏 #10裸粉玫瑰光

蘭蔻一口氣推出10款！全新潤唇膏注入珍稀玫瑰精萃、神經醯胺及乳木果油與12%植物性角鯊烷護唇成分，瞬效深層保濕、鎖住水嫩，宛若為雙唇敷上唇膜，輕輕一抹就能打造清透、顯嫩的輕透裸妝感，輕鬆擁有好氣色。主打色#10裸粉玫瑰色，如同天生水嫩唇，絕對是日常首選，素顏或帶妝都好看。

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

▲蘭蔻 唯我玫瑰裸光潤唇膏，NT$1,400。（圖／蘭蔻）

YSL 恆久完美持久暈染唇頰露 #44曖昧煙粉

YSL綜觀各大秀場以及彩妝論壇，今年秋冬妝容火熱關鍵字「仙氣、嫩顏、跩冷」持續延燒，並延伸YSL高訂時妝色彩靈感，打造出全新唇頰露！透過品牌首創的高顯色色彩因子、超飽和且零色差的微米配方質地，一抹舒適且輕盈貼合肌膚且長時間持妝，#44就是仙氣與嫩感兼具的煙粉色，一次搞定眼、頰、唇，輕鬆完成仙氣妝。

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

▲YSL 恆久完美持久暈染唇頰露，NT$2,150。（圖／IG@a_kim3）

香緹卡 花妍絲漾唇彩-獵豹系列 #Desert Lily大地裸粉

香緹卡限定系列必須收！蘊含高濃度的有機猴麵包樹油，奶油般絲滑質地與絕佳顯色力，有漂亮的低調光澤。三款限定色也以獵豹的生長環境為靈感，其中#Desert Lily大地裸粉，就是減齡顯嫩的中性灰色揉和嫩粉色，唇色內斂高級、不怕顯黑。

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

▲香緹卡 花妍絲漾唇彩-獵豹系列，NT$1,950。（圖／香緹卡）

媚比琳 玻尿酸嘟嘟唇蜜 #02白糖QQ糖

開價也有IU類似色！媚比琳最新唇蜜#嘟嘟棒特別針對亞洲女性的唇部困擾開發，無論是乾唇、薄唇、深唇紋星人都可實現無痛豐唇、撫平唇紋。加入86%純天然保濕精華，注入椰子油、維他命E萃取等奢養護唇成分，更呈現獨特精華凝凍質地，嘟翹感秒有！#002是輕透感的白桃粉色，帶有細閃，一抹讓唇瓣輕透嘟嫩。

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

▲媚比琳 玻尿酸嘟嘟唇蜜，NT$420。（圖／媚比琳）

FreshO2 嫩滑奶油小蜜糖 #02煙燻玫瑰

MIT品牌FreshO2也有IU唇膏類似色！這款添加維他命E、黃金海藻等保濕萃取，瞬間為唇部帶來豐沛的水嫩感、形成天然防護膜，整體也不假潤，而是真正達到唇部深層保濕，一推出就立刻被推爆！#02是柔和的裸粉色調、完全沒有病氣感，加上水感光澤，一秒擁有豐唇、粉嫩唇色。

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

▲FreshO2 嫩滑奶油小蜜糖，NT$399。（圖／FreshO2）

peripera INK釉光唇蜜 #008西柚嫩粉

一抹擁有糖葫蘆般的晶亮光澤！特別推薦peripera這款上唇後，需用手暈開後，顏色會逐漸與唇色融合，質地變得更輕盈不黏膩且帶有滋潤感！#008帶有細緻的珠光，調色也恰到好處，不怕螢光顯黑感，而是嫩到極致的寶寶唇色。

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

▲peripera INK釉光唇蜜糖葫蘆唇釉，NT$360。（圖／peripera）

OPERA 渲漾水色唇膏〈光澤系Glow Lip Tint〉#304丁香

與過去不同，OPERA不再只是有色潤唇膏！保濕、潤色能力大提升，同時更有光澤感，一抹創造「水凝光感唇」，透過在唇膏中新增底層「聚光珍珠薄膜」，由小份子的透明裸色水滴連結，形成水膜基底，實現持久保濕與持久光澤的效果。推出4款原生感唇色，#304是性感誘人的裸粉色，並蘊含淡藍魅惑光輝。

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

▲OPERA 渲漾水色唇膏〈光澤系Glow Lip Tint〉，NT$420。（圖／OPERA）

KATE 怪獸唇膏（clear tone） #02

KATE怪獸唇膏推出裸透感的clear tone版本啦！目前只在日本買得到，延續怪獸唇膏的高持色，顏色與質地更相近偽素顏的清透、自然，可說是清透款唇膏中的高持色首選，難怪一推出就成為日本「黏膜色」唇膏最新必收款。目前共推出3色，色號#02就很貼近IU相片中的唇色，像嬰兒般粉嫩。

▲IU唇膏 。（圖／翻攝自IG）

▲KATE 怪獸唇膏（clear tone） 全3色，含稅1,320円，約NT$278。（圖／BEAUTYA美人圈、IG@asaren77）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, IU, 唇彩

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