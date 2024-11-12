CASETiFY推《哈利波特》聯名系列　把Apple Pencil變最強魔杖

▲CASETiFY再度攜手華納兄弟推出《哈利波特》聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

哈利波特迷注意！時尚配件品牌CASETiFY再度攜手華納兄弟推出《哈利波特》聯名系列，將電影中的魔法道具、傳奇聖物等經典元素，融入手機殼與電子配件設計中，連Apple Pencil都能變成最強接骨木魔杖。本次系列以霍格華茲四大學院為主軸，並推出多款限量商品，讓粉絲能隨時感受魔法世界的奇幻氛圍。





本次聯名系列推出霍格華茲四大學院手機殼，每款均以學院院徽為設計靈感，搭配獨特的魔法符咒與校徽印花。除了基本款印花手機殼外，還特別推出多款限量商品，包括結合時光器、金探子、巧克力蛙和分類帽元素的「魔法金屬鏈腕帶」，以及靈感來自死神聖物的「接骨木魔杖Apple Pencil保護套」，另有象徵巫師身分的「封蠟章手機支架」。

配件系列則涵蓋日常實用周邊，如AirPods保護殼、磁吸行動電源、磁吸無線充電盤及MagSafe卡套支架等。官網更獨家推出「Harry Potter特別限定組合」，內含霍格華茲校徽手機殼與魔法金屬鏈腕帶，讓粉絲能一次收藏多款限定商品。

目前全系列商品已在CASETiFY台灣官方網站開賣。另外品牌同步公布雙11優惠活動延長至11／14，購買指定商品可享最低7折優惠，不過新推出的哈利波特聯名系列並不適用於此優惠方案。想收藏這波限量商品的消費者，建議把握機會及早選購。

連鎖咖啡85度C近期首次與台灣服飾品牌Life8合作，推出兩款露營風格蛋糕，在綠樹成蔭的山林間，悠閒地生火搭帳露營的氛圍，躍上蛋糕感覺特別可愛，即起至11／20還有聯名優惠四重奏，買整模蛋糕加三杯飲料599元，買小蛋糕加一杯飲料99元，而85 Cafe APP會員購買任一款Life8聯名蛋糕，即可抽Life8一千元治裝費，且活動期間憑85度C消費發票，至Life8全台實體門市購買服飾，也享滿千折百優惠，12／1前在Life8消費滿2,500元，還能獲得聯名限量飲料杯套。