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楊紫瓊從夢露金髮變妹妹頭　獨一無二珍珠鍊襯百變天后

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▲▼楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊出席MIKIMOTO與高端銀飾品牌Chrome Hearts聯名的發表會。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后楊紫瓊活躍於演藝圈，也是時尚圈寵兒，她現身日本珠寶品牌MIKIMOTO於紐約發表與高端銀飾品牌Chrome Hearts聯名發表會，頂著棕色妹妹頭長髮，身穿黑色平口禮服，搭配聯名系列中融入Chrome Hearts標誌性十字元素、獨一無二的珍珠長鍊，貴氣又時髦。

▲▼楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊戴著MIKIMOTO Chrome Hearts系列獨一無二的珍珠長鍊。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

MIKIMOTO與Chrome Hearts的合作令人驚喜，前者以優雅設計著稱，後者則是酷味十足受潮人追捧，雙方合作緣起自Chrome Hearts經營者Stark家族長女Jesse Jo對珍珠相當著迷，向父親、品牌創辦人Richard Stark提案Chrome Hearts結合珍珠，Richard Stark回應說：「如果是珍珠，那必須是MIKIMOTO。」因而催生出聯名系列，共推出5款耳環、3款項鍊、1個墜鍊、1款手鍊和1個胸針，只在Chrome Hearts紐約、青山和倫敦店，以及MIKIMOTO銀座總店、紐約和香港店獨家發售。

▲▼楊紫瓊 。（圖／翻攝IG） ▲MIKIMOTO珍珠結合Chrome Hearts標誌性的十字圖騰，激盪出時髦火花。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

楊紫瓊搶先戴上MIKIMOTO與Chrome Hearts聯手打造的華美項鍊，展現一貫的高貴風範。事實上她勇於挑戰各種造型，日前出席她參與演出的電影《魔法壞女巫》（Wicked）洛杉磯首映，便頂著猶如瑪麗蓮夢露的金髮亮相，身穿Balenciaga黑色低胸禮服並搭配寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，流露神秘氣息，呼應她在電影中飾演的大反派「莫里貝爾夫人」。

▲▼楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊佩戴寶格麗頂級珠寶搭配Balenciaga禮服出席電影《魔法壞女巫》洛杉磯首映。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊戴的寶格麗Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊。

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關鍵字：

楊紫瓊, MIKIMOTO, Chrome Hearts, BVLGARI, 寶格麗

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