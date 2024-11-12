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「精油之王」超百搭的必學用法！擦胸口解多痰咳嗽、焦躁不順靠泡澡舒壓

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記者李薇／台北報導　圖／nealsyardremedies IG、品牌提供

芳香療法對於西方國家來說，就像是亞洲地區的中醫學概念，透過最天然植物的能量與氣息，解決各種內外層面的問題，其中，被稱為「精油之王」的乳香從過去到現在，都是非常受到重視的成分，尤其是在資訊紛呈的現代，人們很容易受到各種不同的外界刺激，干擾心緒，透過乳香較為穩重、平和的木質調氣息，能夠給人更穩定、安心的舒適氛圍。Neal's Yard Remedies亞洲區教育訓練顧問Gloria就分享自己的乳香保養妙招，減少用藥對於身體的負擔，透過氣味能直達腦部，帶來更好的舒壓效果。

【乳香精油用法】

▲Neal`s Yard Remedies,尼爾氏香芬庭園,INNA ORGANIC,童顏有機,乳香,保養,。（圖／品牌提供、IG、記者李薇攝）

Tips 1：乳香精油泡澡

Gloria表示，當自己覺得心緒煩躁雜亂、做什麼都不順的時候，會使用乳香精油泡澡，宛如木芯淡淡的平靜香氣，可以給人淨化、安寧的感受，可以讓自己重新靜下來，好好的釋放壓力，降低焦躁感。

▲Neal`s Yard Remedies,尼爾氏香芬庭園,INNA ORGANIC,童顏有機,乳香,保養,。（圖／品牌提供、IG、記者李薇攝）

Tips 2：嗅吸疏通咳嗽

像是現在季節轉換的時期，很多人都會有咳嗽、痰多的問題，Gloria就建議，可以隨身攜帶乳香滾珠塗抹在肺部區域，或是用在掌心稍微搓揉溫勻之後，放在鼻子前面嗅吸，可以疏通呼吸不順的狀況。

*精油不建議直接用在肌膚，純精油可以加入玫瑰果油、甜杏仁油、荷荷芭油等基底油使用。

▲Neal`s Yard Remedies,尼爾氏香芬庭園,INNA ORGANIC,童顏有機,乳香,保養,。（圖／品牌提供、IG、記者李薇攝）

Tips 3：居家氛圍與保養

如果沒時間泡澡，Gloria推薦乳香精油搭配香薰機來使用，淡淡的甜味可以讓家裡感覺更療癒、安靜，同時可以透過一些深呼吸，讓自己釋放壓力；同時睡前也可以使用帶有乳香成分的單品，透過每日的肌膚保養，能夠有一點點與自己對話的時間，幫助身心靈放鬆。

【保養推薦單品】

＃Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園 乳香黃金拉提菁華霜，50g、售價3100元

▲Neal`s Yard Remedies,尼爾氏香芬庭園,INNA ORGANIC,童顏有機,乳香,保養,。（圖／品牌提供、IG、記者李薇攝）

英國有機保養Neal's Yard Remedies從2013年創立之初，就堅持選用自然有機的成分，打造物天然療癒的純淨保養，每年僅採收兩次乳香樹脂，透過專利的萃取技術，提取活性成分最高的「乳香活性複合物」，搭配穀物與酵母發酵提取的可持續來源植物性胜肽，賦予肌膚高效抗老能量，菁華霜更添加藏欖脂、巴西乳木果脂、青刺果油成份，創造有機植物配方，膚感極好的滋潤度，可以帶給肌膚療癒奢寵的呵護感受。

＃INNA ORGANIC童顏有機 乳香緊致馥活油，30ml、售價1620元

▲Neal`s Yard Remedies,尼爾氏香芬庭園,INNA ORGANIC,童顏有機,乳香,保養,。（圖／品牌提供、IG、記者李薇攝）

台灣天然保養品牌INNA ORGANIC成立至今已經有9周年，擁有很多台灣粉絲支持，因應接下來的冬季，推薦乳香緊致馥活油，天然油脂配方擁有輕薄的質地，使用起來可以帶給肌膚潤澤感，卻一點都不會厚重，由裡到外賦予肌膚滿滿潤澤抗老力。

關鍵字：

Neal’s Yard Remedies, 尼爾氏香芬庭園, INNA ORGANIC, 童顏有機, 乳香, 保養

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