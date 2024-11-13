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貝克漢帝舵軍錶上手耍帥　實用設計滿足空中飛人需求

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▲▼ 貝克漢Tudor 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢新歡是Tudor Pelagos FXD GMT腕錶，符合他身為國際飛行常客的需求。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國前足球金童貝克漢（David Beckham）擔任瑞士名錶帝舵表（Tudor）代言人多年，新錶總是第一時間上手羨煞粉絲，近日他的新歡是能掌握第三時區時間的Pelagos FXD GMT（領潛型FXD格林威治款）腕錶，簡潔的設計讓不同時區時間一目了然，完全滿足他經常環球旅行的需求。

▲▼ 貝克漢Tudor 。（圖／翻攝IG）

▲Tudor推出Pelagos FXD GMT（領潛型FXD格林威治款）腕錶，148,000元。（圖／帝舵表提供）

1950年代起帝舵表為各國海軍提供潛水錶，2021年以此光榮歷史為靈感創作「軍用潛水腕錶」推出首款Pelagos FXD腕錶，今年則增添新功能，為法國海軍航空兵設計Pelagos FXD GMT（領潛型FXD格林威治款）腕錶，助飛行員掌握所在地及第三時區時間之外，亦能夠掌握「協調世界時」，同時裝載獲瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計（Master Chronometer）認證機芯展現強悍性能，搭配飾以法國海軍航空兵標誌的綠色織帶，軍風設計帥氣指數破表。

▲▼ 貝克漢Tudor 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢在時尚圈相當活躍，宣傳adidas足球鞋。（圖／翻攝davidbeckham IG）

貝克漢不僅帝舵新錶上手，他還與精品服裝品牌BOSS、運動品牌adidas合作密切，並有一個以他為設計靈感的EYEWEAR by DAVID BECKHAM眼鏡品牌，足見他從足球場退役後，人氣不減，依然是時尚圈型男指標人物。

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關鍵字：

貝克漢, Tudor, 帝舵表, adidas

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