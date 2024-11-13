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都彭打火機竟可顯示時間　210萬身價搭載瑞士名錶機芯

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▲▼都彭,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲都彭S.T. Dupont x Franck Muller聯名訂製系列Master打火機可顯示時間，限量88件，2,100,000元。（圖／都彭提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以精品打火機著稱的法國精品都彭（S.T. Dupont），今發表多款如藝術品的限量打火機與書寫工具，最令人驚艷的是聯手瑞士名錶Franck Muller，打造世界首款具動力儲存的鏤空座鐘打火機，雙面打火機的一側是Franck Muller標誌性的扭索飾紋和漆面錶盤顯示時間，另一面展示複雜機芯，限量88件，身價2,100,000元。

▲▼都彭,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲都彭Game of Throne權力遊戲高級訂製系列打火機組限量88件，1,100,000元。

打火機除了結合創新的鐘錶功能，都彭也從熱門影集或電影、各國文化精髓取材，創作兼具實用與裝飾性的限量打火機與書寫工具。話題之作為靈感源自HBO影集《權力遊戲》的高級訂製系列打火機組，呈現著名的權力遊戲鐵王座；同樣可作為擺件的Notre-Dame De Paris巴黎聖母院打火機組，以銀銅和綠漆漆面潤飾，配上紅色、白色、古銅色高電阻陶瓷漆展現巴黎聖母院的哥德式風格，各限量88件。

▲▼都彭,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲都彭Maharaja高級訂製珠寶系列鋼筆組，黃銅筆身飾以綠漆、珍珠母貝、鑽石，筆蓋點綴3顆綠石榴石和2顆珍珠，730,000元。

▲▼都彭,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲都彭Notre-Dame De Paris巴黎聖母院高級訂製系列打火機組限量88件，565,000元。

此次與都彭合作的Franck Muller，以大膽前衛風格的錶款著稱，今年新款女錶Vanguard Lady Slim Vintage即以亮眼色彩搭配鑲嵌美鑽華麗亮相，分別有錶圈鑲鑽與更奢華的面盤鑲鑽設計，顏色則有薄荷綠、銀灰、藍色、米色和粉紅色可供選擇，更吸引女性是錶款裝載品牌自製纖薄自動上鍊機芯，厚度僅9.1毫米，是此系列首款纖薄設計腕錶，佩戴舒適度大幅提升。

▲▼都彭,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller纖薄的Vanguard Lady Slim Vintage女錶有多種色彩可供選擇，面盤鑲鑽款（左）1,151,000元，錶圈鑲鑽款789,000元。（圖／Franck Muller提供）

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都彭, Franck Muller

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