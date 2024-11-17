秋冬女星中短髮範本！Nana百搭各種造型、趙露思落肩長度適合圓臉

文／美人圈

想換上不同風格的短髮、中短髮造型？不妨先來參考這篇女星短髮範本推薦！像是韓韶禧、趙露思的短髮Look都值得參考，相對百搭、適合所有人，還有凍齡女神宋慧喬近期也換上短髮造型，修飾高顴骨，還展現出俐落又優雅知性的女人味，一起來看以下近期令人驚艷的2024女星短髮、中短髮範本！

2024秋冬女星短髮範本推薦

1：韓韶禧

韓韶禧過去總留著浪漫波浪長髮，前陣子以亮麗中短髮亮相，再度驚艷所有人！韓韶禧從長髮的浪漫甜美到中短髮的仙氣靈動，都讓人讚嘆不已，整體中短髮層次相對低並搭配自然好整理的八字瀏海，同時換成清新的栗子棕髮色，及肩長度更能凸顯出韓韶禧的精緻五官、襯岀膚色中的透明感，加上長度還能綁起來，髮型變化度高，是最不挑人的中短髮範本。

▲韓韶禧 。（圖／IG@xeesoxee）

2：宋慧喬

不久前才來台灣出席活動的宋慧喬也剪短啦！並在IG釋放多張在義大利的活動空檔所拍的私服照，不僅身上的鞋子、墨鏡激起討論，就連俐落短髮也成為不少人的範本，這款短髮長度比下巴再長一些、整體髮型輪廓線條較為俐落，即便黑髮也不顯厚重，並搭配宋慧喬經典的八字瀏海，整體俐落知性又優雅，綁起來也非常好看。

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）

3：Nana林珍娜

曾獲「世界最美臉蛋」盛讚、2023年以韓劇《假面女郎》引起關注的Nana林珍娜短髮也太好看！Nana林珍娜過去不論是女團或演員時期大多是長髮造型，不久前釋出全新短髮造型，讓人太驚艷！這款時髦短髮長度落在下巴到下顎角之間，加上法式捲髮的慵懶捲度，臉型修飾力十足，臉變得精緻、小巧、更能凸顯出纖細的頸部線條，視覺髮量也有感增多。

▲Nana林珍娜。（圖／IG@jin_a_nana）

4：泫雅

南韓小野馬泫雅輕鬆駕馭個性短髮！泫雅自出道以來，可說是完美消化各種髮型，長髮、中長髮、短髮、中短髮都適合她，近期的短髮造型皆搭配空氣瀏海，原先是僅在髮尾做捲度，近期公開全新短髮造型，捲度變成從髮根開始，是相對捲度碎小的原生羊毛捲，減齡又時髦，相當修飾高顴骨，還增添了幾分日系濕髮感，甜美又時尚。

▲泫雅。（圖／IG@hyunah_aa）

5：趙露思

髮量富翁趙露思換上全新短髮造型！趙露思過去大多是鄰家女孩感的甜美波浪長髮造型，還不藏私公開自己如何養出豐厚髮量與良好髮質，是不少粉絲心中的髮量富翁範本，近期以低層次的中短髮造型亮相，短髮長度落在下巴與肩膀之間，而瀏海長度也長於下巴，加上蓬鬆的捲度與些許的外翹髮尾，很能修飾圓臉、方臉，相對百搭、好駕馭，臉型線條變得柔和順暢！

▲趙露思。（圖／IG@rooosyzh09）

6：趙麗穎

趙麗穎短髮太好看！對比前面幾款，趙麗穎這款短髮有更多的大器感，前短後長的蓬鬆短髮線條，很能增加視覺髮量與飽滿頭型，吹乾就有完美後腦勺！瀏海部分則透過落在顴骨處的愛心瀏海，很有「削肉感」，讓臉變得更小，同時還能修飾相對凹陷不順的太陽穴線條，圓臉、臉型線條不順的人，非常適合這款短髮。

▲趙麗穎。（圖／IG@zlyzhao）

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