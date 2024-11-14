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「5個徵兆」代表你工作倦怠　趕快調整否則有礙健康

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▲▼「5個徵兆」檢視你是否工作倦怠　 。（圖／Unsplash）

▲當工作面臨倦怠，要懂得紓壓排解才行。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你工作倦怠了嗎？倦怠是一種由於持續的壓力和工作負荷導致的心理疲勞，若未及時處理，可能影響健康和生活品質。以下是工作倦怠的5個徵兆，檢視一下你的工作狀況目前健康嗎？

#每天上班都好累

倦怠的最明顯徵兆之一是感到身心疲憊，無法集中精神，甚至覺得睡眠不足。改善方式包括調整作息，適當放鬆和運動，或下班後安排一些能讓自己充電的活動，如散步或瑜伽。

▲▼「5個徵兆」檢視你是否工作倦怠　 。（圖／Unsplash）

#缺乏成就感

曾經熱愛的工作逐漸失去吸引力，甚至感到厭惡，缺乏成就感。這可能是倦怠的表現。建議定期為自己設定小目標，並肯定每一個達成的進展。可以的話，試試請假幾天放鬆心情，重新找回工作的意義。

#容易對小事過度反應

容易感到焦慮、煩躁，甚至對小事過度反應。建議找出壓力源，學習一些情緒管理技巧，或是與親友傾訴心情，尋求支持也是紓解壓力的好方法。

#工作效率不彰

倦怠可能導致專注力和記憶力下降，無法有效完成工作，甚至延誤期限。建議排出優先順序，專注於重要任務，避免同時處理過多事情，讓人更沒有頭緒。

▲▼「5個徵兆」檢視你是否工作倦怠　 。（圖／Unsplash）

#最近小病不斷

長期的心理壓力可能帶來生理問題，如頭痛、胃痛或失眠等。這是倦怠的警訊。可嘗試每天給自己固定的運動時間，進行輕鬆的散步或有氧運動，有助於舒緩壓力並促進睡眠。

關鍵字：

工作倦怠, 壓力管理, 心理健康, 工作生活平衡, 健康生活

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