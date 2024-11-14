閃瞎！胡宇威買頂級按摩椅寵陳庭妮　笑說「這樣我可以好好看電視」

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、chen_ting_ni IG

藝人胡宇威14日為OSIM按摩椅站台，現場吸引許多人潮，他也分享，有幫太太按摩肩頸，但是大概10秒稍微放鬆一下，很幸福，這次看到頂規的5感養身椅，他也說，想要買回家給老婆代替自己，「她有一台養身椅的話，我就可以好好的坐在椅子上看我的電視，讓她獨享。」

熱愛運動的胡宇威很注重肌肉的放鬆，他認為，按摩找到穴點是很重要的事情，左手逆時針、右手順時針揉開，只要聽到老婆說「有有有...再右邊再右邊，有了有了」，就會覺得自己有達到目標，「很棒」，把最痠的地方按開就對了。

因為工作繁忙，胡宇威很希望每天都要按摩，如果真的不行，至少兩周一次，他也分享，覺得最需要放鬆的部位，是大腿到屁股的位置，是使用最多的肌肉區域，「我注重IT band（髂脛束）這邊，我第一次被師傅按這邊，力道壓進去，我都快哭出來了，整個冒冷汗，因為太緊了，受不了，但是必須要做的事情。」

OSIM最頂級的5感養身椅擁有先進規格，不僅可以享受到4手按摩的效果，更有ASMR技術，透過theta腦波音樂幫助身心靈深度放鬆，搭配獨家數據AI科技，可以演算出個人壓力值，打造客製化舒壓體驗，全新薰衣草炫光粉紫色搶先在SOGO忠孝館登場，周年慶期間享優惠價22萬8000元。

台隆手創館也發現今年9月至今，放鬆單品特別熱銷，其中，Concern康生BOSS專用氣壓揉捶全功能按摩椅墊小空間也能用，特別受到歡迎，全身肩頸、腰背、臀和腿足提供擬真人按壓，可依據身高正負8公分客製調整，相當方便。