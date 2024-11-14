楊謹華用包包也能放閃！把BV給老公背　甜喊：帥氣滿分



▲楊謹華的BV Hop包，老公Ben（右）也能共用。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG，以下同）

記者林明瑋／台北報導

楊謹華拿下金鐘獎最佳女配角獎、熱播的《影后》大放光芒，事業正值巔峰，和老公Ben感情更是甜蜜蜜，連用包包都可以放閃，除了日前一起飛比利時參觀國寶級品牌Delvaux工坊，還和老公共用Bottega Veneta（BV） Hop包，她留言寫下：「男人背起Bottega Veneta Hop包完全不輸女人耶，依舊還是帥氣滿分。」眼睛裡的愛心滿滿。

▲楊謹華背BV Hop包。

《影后》裡楊謹華飾演的周凡，從穿著就能看出個性，最常見的寬鬆的T恤配長裙，表現出她的不羈與鬆弛感，但楊謹華本人的穿搭知性成分多一些，色彩也簡單些，和「流氓」詹懷雲一起出席記者會，她穿著一身粉紅褲裝，與穿粉藍色上衣的詹懷雲相當搭襯，她笑言：「是說那個粉紅泡泡啊～直接給它穿起來可以嗎？」

▲詹懷雲（左）與楊謹華演出《影后》大受歡迎。

BV包款在楊謹華的詮釋下有各式表情，Citta編織包陪著她到日本小旅行，以抹胸西裝上衣與短裙、長靴搭配，顯得俐落性感，Andiamo手拿包也是日本行的小夥伴，黑洋裝、黑長靴、黑色頭巾，十分率性。大型Hop包則是她和老公都能用的款式，她透露：「第一次聽到先生說了3次這包包很好看。」還擔心包包會被搶走，話雖如此但也可見兩人有多甜蜜。

▲楊謹華帶著不同顏色的BV Citta包。



▲楊謹華和老公Ben感情甜蜜。

▲楊謹華拿BV Andiamo手拿包。

楊謹華是時尚活動常客，對穿搭有一套，擁有的手袋自然也精彩，除了多款Delvaux、BV，法國小眾品牌Polene的Cyme托特包，掛上娃娃吊飾很有少女心，穿改良式旗袍斜背Chanel（香奈兒）化妝包相當俏麗，還有GUCCI、PRADA等等，通通時髦又出色。

▲楊謹華在Polene Cyme包包上掛了可愛吊飾。



▲楊謹華穿改良式旗袍配香奈兒小包。



▲大型香奈兒托特包隨興地放在地上。



▲楊謹華拎著PRADA經典的Galleria包。