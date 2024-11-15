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日本虎牌離心對流調理機　打整顆蘋果免切塊

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▲日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」。（圖／品牌提供）

▲日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年冬天日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」，以45度斜角設計為賣點，強調能保留食材風味和鮮度，且刀片擁有的切割性能，能夠整顆蘋果直接調理，不需花時間切丁，可大幅縮短備料時間，原價25,000元，新品上市期間也推出15,990元的甜甜早鳥價。

▲日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」。（圖／品牌提供）

離心對流調理機SLB-A採用45度斜角刀片設計，能夠產生水平和垂直的三向漩渦水流，讓食材在調理過程中受到更均勻的攪拌。業者強調其產品不同於市面上一般強調高馬力的調理機，透過特殊的攪打方式，可避免食材在高速運轉下失去原有風味。

▲日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」。（圖／品牌提供）

該款調理機提供從最低速到高速共10段轉速選擇，使用者可以依照不同料理需求調整。低速適合溶解蛋白粉或抹茶粉等粉末食材，高速則可製作冰沙或果汁。使用上不分左右手，杯身採用食品級Tritan材質，通過SGS檢驗不含雙酚A，零件也可拆卸放入洗碗機清洗。

▲日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」。（圖／品牌提供）

針對新品上市，邀來米其林一星主廚武田健志設計專屬食譜，內容包含豆乳野菇濃湯、鮭魚派及莓果天使乳酪等應景聖誕料理。同時推出限定30名的耶誕廚藝課程活動，讓消費者能近距離跟隨星級主廚學習料理，單筆消費滿10,000元，即可獲得參加資格，活動將於12／7舉行，分為兩個場次。

▲日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」。（圖／品牌提供）

離心對流調理機SLB-A原價25,000元，新品上市價15,990元，優惠期間到2024年12月底止。消費者可以在虎牌百貨專櫃、直營門市或官方線上商城購買。

▲Nespresso近期在台推出旗下最新的旗艦咖啡機型 Vertuo Creatista。（圖／品牌提供）

▲Nespresso在台推出旗艦咖啡機型Vertuo Creatista。

膠囊咖啡Nespresso近期在台推出最新的旗艦咖啡機型Vertuo Creatista，主打時尚外型與專業功能，具備自動化的蒸氣奶泡機和直覺操作設計，在家也能練習跟製作與咖啡館一樣的拉花咖啡，讓使用者輕鬆升級家中儀式感，售價23,600元。

▲Nespresso近期在台推出旗下最新的旗艦咖啡機型 Vertuo Creatista。（圖／品牌提供）

Nespresso Vertuo系列的頂級機款Creatista，亮點在於全自動蒸氣管設計，可支援多種奶泡質地和溫度調節，讓使用者能根據偏好製作如拿鐵、卡布奇諾等多款咖啡特調。搭載Vertuo系列的條碼辨識系統，能自動識別咖啡膠囊，自動設定最佳萃取參數，包括水溫和轉速，以確保咖啡都達到理想風味。

▲Nespresso近期在台推出旗下最新的旗艦咖啡機型 Vertuo Creatista。（圖／品牌提供）

機器支援12種飲品選擇和6款內建牛奶食譜模式，為使用者提供豐富的咖啡製作選項。採用不鏽鋼金屬外殼與簡約流線型設計，低調的光芒加上細部的細節，呈現出實用的質感風情，就算放在客廳也能當成擺飾。

關鍵字：

新品, 調理機, 日本家電, 技術, 優惠, 虎牌, nespresso

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