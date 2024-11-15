奇美博物館「聖誕週末」12／14首登場　超美燈光秀免飛歐洲也有Fu

▲南台灣奇美博物館公布2024耶誕慶祝活動內容。（圖／奇美博物館、SKM Park Outlets高雄草衙提供）

記者蔡惠如／綜合報導

備受讚譽的奇美博物館「聖誕週末」活動，今年將於12月中旬至月底連續兩個周末展開，邀請民眾免飛歐洲，也能參與充滿節慶氛圍的華麗盛宴，活動亮點包括傳統與創新的節目安排，從大型聖誕舞會到首度開放的歐式水景庭園DJ派對，還有匯集異國美食的耶誕市集，搭配絕美建築怎麼拍都有節慶風。

2024耶誕週末活動主題為「奇美珍藏．華麗盛宴」，以呼應奇美博物館年度特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》。活動現場將以西洋畫作的「繁榮意象」貫穿整體氛圍，並邀請聖誕老人現身陪伴遊客，讓大小朋友皆能融入這個結合藝術與節慶的耶誕派對。

▲2024奇美聖誕週末，首度開放歐式水景庭園舉辦DJ派對。

而今年的耶誕市集匯集逾百家攤位，供應多款應景的美食，如熱紅酒、肉桂捲等歐式點心，還推出黑松露牛排、海鮮燉飯等豪華餐點，滿足民眾的味蕾。表演節目同樣豐富，館方安排了110場次的音樂及表演活動，包含爵士、打擊樂等多種音樂形式，更於博物館的水景庭園首次舉辦戶外DJ派對，營造歐式節慶的浪漫氛圍。

▲「名琴饗宴」推出皇家名琴「查理九世」，此琴公認為世界上最古老的大提琴。

▲去年首度推出就秒殺的「名琴饗宴」音樂會，今年回應民眾期待將加場演出。

而去年首度登場即大受好評的「名琴饗宴」今年也將加場演出，觀眾只需加價100元便可欣賞珍貴的皇家名琴，如歷史悠久的「查理九世」大提琴等，聆聽優雅樂音。

戶外設施也經精心設計，如幸福聖耶誕樹於博物館門口裝點，以傳統綠色樹體和金、紅、藍色彩球增添節慶氣氛，點燈秀將在每晚5點半至晚上10點點亮，並於「聖誕週末」期間加演燈光秀，讓更多遊客能體驗夜晚獨特的絢麗景致。

活動將於12／14至12／15及12／21至12／22舉行，時間為下午2點至晚上10點。門票採預售制，現場票售價300元，預購票售價250元，12歲以下兒童持有效證件可免費入場。欲了解更多資訊或活動細節，可參閱奇美博物館官網。

歲末節慶即將來臨，SKM Park Outlets高雄草衙也特別打造「閃耀耶誕城」，自佈景開放以來，短短一周時間已吸引超過5萬人到訪拍攝，本次以六大主題夢幻場景為主軸，讓遊客沉浸在浪漫溫馨的耶誕氛圍中。

入口處走廊有「天使迎賓」燈飾，中央廣場則有繽紛燈光的巨大耶誕樹，還有內部裝飾著華麗的燈飾和禮物盒的巨型耶誕球，讓遊客走進拍照，耶誕樹旁還有代表和平與幸福的白色麋鹿雪橇；戶外購物街區空中裝飾巨型天使造型串燈，鐘塔前的聖誕樹特別規劃「耶誕音樂雪花秀」，帶給遊客猶如置身於歐洲小鎮的耶誕體驗。

空橋上也精心設計了浪漫的「星願光廊」，裝飾滿星星串燈， 打造不同於以往的耶誕場景，燈飾如星星般閃爍在夜空中，營造出如夢似幻的場景。不管在橋上或橋下拍，都有不一樣的氛圍。12／25至12／27期間，裝扮指定耶誕角色可享鈴鹿賽道樂園全日暢遊199元優惠；12／28至明年1／1，N35單人卡丁車2場或雙人全日暢遊，下午1點前可享早鳥價888元。