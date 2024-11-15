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熊黛林喊話女生：遇上渣男不是你不夠好，別害怕去愛

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▲▼熊黛林傳授遠離渣男4個原則。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林）

▲熊黛林傳授女生「遠離渣男」智慧。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星熊黛林婚後育有兩女，與另一半感情甜蜜讓人羨慕，日前就有網友請教她戀愛秘訣，並請他傳授如何遠離渣男、改善自己的吸渣體質？她則對女生喊話：「遇上渣男只是你運氣不好，不是你不夠好，別因此害怕去愛，你的緣分可能下一秒就來了。」

被詢問到如何改善吸渣男體質？熊黛林也整理了4個重點，她強調這世界上本來就會有渣男，而渣男正好吸引這種「拯救欲」強的女生，這也容易陷入泥沼而不可自拔，所以該斷則斷，不斷消耗感情的關係，留著是沒有意義的。

#不要因為同情心降低底線

渣男或許不是天生就是渣男，但是消極的感情觀就很容易吸引到同理心強的女生，要記住不要試圖用自己的關懷去改善他們，因為他們是不會改變的。

▲▼熊黛林傳授遠離渣男4個原則。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林）

#要相信自己的判斷

渣男喜歡用語言和行為來扭曲你的理解，他們會想要改變或是操縱你的思想，這時候要相信自己的判斷，哪怕他拿出一堆冠冕堂皇的理由，只要對方讓你不舒服了，那麼他就是錯的。

#學會保護自己

學會保護自己包括了身體、感情和金錢。很多女孩一談戀愛，就恨不得把自己掏空，來表示自己有多麼愛對方，但卻不瞭解你的對象究竟是人還是「鬼」。

▲▼熊黛林傳授遠離渣男4個原則。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林）

#別被過去美好記憶牽絆

好不容易下了決心提分手，但是冷靜下來又被過去的美好牽絆，再加上對方高超的演技，往往會選擇再次接納對方，因為自己已經付出了那麼多時間與精力，不想再花時間經營一段新的感情，要知道會傷害你的人，永遠都會傷害你，他是不會改變的。

關鍵字：

女星, 熊黛林, 戀愛秘訣, 渣男, 感情

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