在你心中什麼是好的信仰？最佳心態是信而不迷　身處困境也別讓信仰變質

文／人物誌

「未至苦處，不信神佛。」這一句話，道盡了信仰存在的意義與價值。人的一生中，不免會遇到只能求神拜佛的困境。不管你相信的是什麼，在那一刻都無法否認，人類是多麼渺小，小到在最絕望的時候，只能依靠科學無法解釋的玄學。

它的本質應是美好而有力量的。它是救贖，亦是心靈寄託，可是，卻也成了許多人的夢魘。而什麼是好的信仰，我們該用什麼心態面對它呢？

什麼是好的信仰？

先從信仰的好壞說起。其實，無論什麼信仰，最基本的只要能給人力量，就屬於好的信仰。而我個人認為信仰最良善的存在方式，是默默放在心中，它會是個很平靜的存在，當我需要時，無論身處何處，都能在心中向其訴說。

當然，每個人對於信仰的態度都不同，以大方向來說，能帶給人正向發展的皆是良善有益的。

▲金泰梨主演《正年》收視創新高。（圖／tvN，下同）

當信仰變質，結局就是貪人操控癡人

談到信仰成為夢魘，這個問題是真實存在的。無論何種信仰，當一個人深陷其中時，是旁人無法改變的，這不單會影響到自己的生活方式，更是人際關係分裂的開始。

而為什麼信仰會變質？我想最根本的原因，始終與「貪、嗔、癡」脫離不了關係。人類的慾望總是無窮，在任何時刻、任何環境、任何關係，只要與利益有關的事物，終會掀起人心貪婪的一面。

在《周處除三害》這部電影中，更是將信仰如何操控人心的行為，經典的呈現在故事情節中。當一個人在極度脆弱時，會非常容易相信虛構的美好，也因此容易缺乏判斷。這時，信仰就能輕易的讓貪人操控癡人。

信而不迷是最佳心態

該怎麼不被信仰控制？回歸到最初的信念，在面對它時，一開始就該抱著信而不迷的心態。宇宙之大，每個信仰本來就有存在的可能，即使無從證實，但「相信」這件事本身並沒有錯，只是若太著迷就不是件好事了。

絕望的盡頭，是好是壞，大概都是註定的。信仰能給予的是在等待揭曉結果時的慰藉，它沒有改變結局的能力，若有的話，大概世界上的每個人都能平安健康一世吧。

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