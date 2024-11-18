「金馬61」屬於電影人的年度盛事　不容錯過的三大亮點

文／人物誌

隨著進入十一月，也意味著兩岸電影人期待的金馬獎即將到來，作為「三金」中歷史最悠久的頒獎典禮，金馬獎座一直是國內電影人爭相競逐的目標。在去年金馬60中，「最佳男主角」共有許光漢、林柏宏、阮經天、吳慷仁、王柏傑入圍，五位高人氣男星作為該屆典禮最大亮點，相信直到今日都是令人難以忘懷。

「第61屆金馬獎」將於11月23 日（星期六）臺北流行音樂中心舉辦頒獎典禮，在即將到來年度盛事中，又有哪些看點值得期待呢？

▲香港導演譚家明擔任評審團主席。（圖／金馬執委會）

香港導演譚家明擔任評審團主席 11位複選評審名單星光熠熠



金馬61作為史上最高報名數量的一屆，能夠入圍最終名單肯定是格外困難，尤其本屆評審團主席是由香港導演譚家明擔任，作為香港電影新浪潮代表的他，曾以《阿飛正傳》、《東邪西毒》奪得金馬最佳剪輯，執導的電影《父子》亦奪得「最佳劇情片」、「最佳男主角」（郭富城）、「最佳男配角」（吳澋滔）。

本屆擔任複選評審的11位電影人，包含謝盈萱（金馬獎最佳女主角）、九把刀（台北電影獎最佳導演）、林君陽（金鐘獎迷你劇集／電視電影導演獎）、袁建滔（香港知名動畫導演）、連奕琦（《華燈初上》總導演）等人，完整名單詳見金馬獎官方網站，星光熠熠的評審陣容確定了本屆金馬獎的含金量。

▲劉冠廷客串《關於我和鬼變成家人的那件事》。（圖／正港分局粉絲專頁）



劉冠廷扛下主持人重責大任 齊聚震撼華人影壇重量級嘉賓



猶記得，去年因主持金馬獎而獲高度肯定的Lulu黃路梓茵，深厚的主持功力使頒獎典禮流暢進行，再加上典禮結束後體力不支、全身癱軟的消息傳出，更顯她難得的敬業精神。而今年金馬61，將由知名演員劉冠廷擔任主持人，近年頻繁出現於大、小銀幕的他，更是金鐘獎、金馬獎的常客，最近一次獲獎則是在金馬58中，以出演《詭扯》奪得最佳男配角獎，究竟劉冠廷會帶來怎樣的主持風格？。

頒獎嘉賓的部分更是華麗非凡，像是聞名國際的《媽的多重宇宙》關繼威、《沙丘》張震、《橫山家之味》阿部寬，以及歷屆影后：張艾嘉、吳君如、楊貴媚、楊雁雁、林嘉欣、謝盈萱，再加上去年出演《小曉》封后的13歲演員林品彤，還有高人氣影星許光漢、王淨、曾敬驊、陳柏霖等人，《角頭》系列演員高捷、蔡振南、太保、龍天翔。

特別須強調的部分，必然是擔任特別獻獎嘉賓的李安、王童、朱延平，名導齊聚肯定讓本屆影人聚會更加盛大。

▲曾國城首次入圍金馬獎。（圖／《小雁與吳愛麗》劇照）



曾國城、「玖壹壹」春風首度入圍金馬獎 入圍大贏家《鬼才之道》將抱走幾座獎盃？



本屆入圍名單亦早已公布於金馬影展官方網站，其中最令多數觀眾在意的，必然是「最佳男配角」入圍名單，多次出演影展競賽片的李康生、出演《親愛的房客》奪得最佳男主角的莫子儀、首次入圍金馬獎的人氣主持人曾國城、「玖壹壹」成員洪瑜鴻（春風）、出演票房冠軍國片《角頭—大橋頭》的施名帥，不論是誰奪獎，都將掀起不小轟動。

另外，許漢強導演執導、王淨與張榕容主演的《鬼才之道》，在本屆金馬獎共入圍11項大獎，作為本屆入圍影片中最能代表「叫好又叫座」的電影，無疑將是今年最受矚目的入圍電影；次之則為夏于喬主演的《小雁與吳愛麗》和華語同志電影《漂亮朋友》，這兩部入圍8項大獎的黑白電影，用黑白灰構築出社會上不見光的人物故事，令觀眾看到金馬獎的各種面貌。

萬眾矚目的金馬61將於11月23日週六晚間七點進行典禮直播，國內觀眾可由台視主頻道、台視綜合台、MyVideo、LINE TODAY 進行收視。

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