fb ig video ETtoday search mobile

「金馬61」屬於電影人的年度盛事　不容錯過的三大亮點

>

文／人物誌

隨著進入十一月，也意味著兩岸電影人期待的金馬獎即將到來，作為「三金」中歷史最悠久的頒獎典禮，金馬獎座一直是國內電影人爭相競逐的目標。在去年金馬60中，「最佳男主角」共有許光漢、林柏宏、阮經天、吳慷仁、王柏傑入圍，五位高人氣男星作為該屆典禮最大亮點，相信直到今日都是令人難以忘懷。

「第61屆金馬獎」將於11月23 日（星期六）臺北流行音樂中心舉辦頒獎典禮，在即將到來年度盛事中，又有哪些看點值得期待呢？

▲香港導演譚家明擔任評審團主席。（圖／金馬執委會）

香港導演譚家明擔任評審團主席　11位複選評審名單星光熠熠

金馬61作為史上最高報名數量的一屆，能夠入圍最終名單肯定是格外困難，尤其本屆評審團主席是由香港導演譚家明擔任，作為香港電影新浪潮代表的他，曾以《阿飛正傳》、《東邪西毒》奪得金馬最佳剪輯，執導的電影《父子》亦奪得「最佳劇情片」、「最佳男主角」（郭富城）、「最佳男配角」（吳澋滔）。

本屆擔任複選評審的11位電影人，包含謝盈萱（金馬獎最佳女主角）、九把刀（台北電影獎最佳導演）、林君陽（金鐘獎迷你劇集／電視電影導演獎）、袁建滔（香港知名動畫導演）、連奕琦（《華燈初上》總導演）等人，完整名單詳見金馬獎官方網站，星光熠熠的評審陣容確定了本屆金馬獎的含金量。

▲劉冠廷客串《關於我和鬼變成家人的那件事》。（圖／正港分局粉絲專頁）

劉冠廷扛下主持人重責大任　齊聚震撼華人影壇重量級嘉賓

猶記得，去年因主持金馬獎而獲高度肯定的Lulu黃路梓茵，深厚的主持功力使頒獎典禮流暢進行，再加上典禮結束後體力不支、全身癱軟的消息傳出，更顯她難得的敬業精神。而今年金馬61，將由知名演員劉冠廷擔任主持人，近年頻繁出現於大、小銀幕的他，更是金鐘獎、金馬獎的常客，最近一次獲獎則是在金馬58中，以出演《詭扯》奪得最佳男配角獎，究竟劉冠廷會帶來怎樣的主持風格？。

頒獎嘉賓的部分更是華麗非凡，像是聞名國際的《媽的多重宇宙》關繼威、《沙丘》張震、《橫山家之味》阿部寬，以及歷屆影后：張艾嘉、吳君如、楊貴媚、楊雁雁、林嘉欣、謝盈萱，再加上去年出演《小曉》封后的13歲演員林品彤，還有高人氣影星許光漢、王淨、曾敬驊、陳柏霖等人，《角頭》系列演員高捷、蔡振南、太保、龍天翔。

特別須強調的部分，必然是擔任特別獻獎嘉賓的李安、王童、朱延平，名導齊聚肯定讓本屆影人聚會更加盛大。

▲曾國城首次入圍金馬獎。（圖／《小雁與吳愛麗》劇照）

曾國城、「玖壹壹」春風首度入圍金馬獎　入圍大贏家《鬼才之道》將抱走幾座獎盃？

本屆入圍名單亦早已公布於金馬影展官方網站，其中最令多數觀眾在意的，必然是「最佳男配角」入圍名單，多次出演影展競賽片的李康生、出演《親愛的房客》奪得最佳男主角的莫子儀、首次入圍金馬獎的人氣主持人曾國城、「玖壹壹」成員洪瑜鴻（春風）、出演票房冠軍國片《角頭—大橋頭》的施名帥，不論是誰奪獎，都將掀起不小轟動。

另外，許漢強導演執導、王淨與張榕容主演的《鬼才之道》，在本屆金馬獎共入圍11項大獎，作為本屆入圍影片中最能代表「叫好又叫座」的電影，無疑將是今年最受矚目的入圍電影；次之則為夏于喬主演的《小雁與吳愛麗》和華語同志電影《漂亮朋友》，這兩部入圍8項大獎的黑白電影，用黑白灰構築出社會上不見光的人物故事，令觀眾看到金馬獎的各種面貌。

萬眾矚目的金馬61將於11月23日週六晚間七點進行典禮直播，國內觀眾可由台視主頻道、台視綜合台、MyVideo、LINE TODAY 進行收視。

延伸閱讀

高票房國片《角頭—大橋頭》：原班人馬再次回歸，以血淚刻劃台灣味的人情義理！

「我情願我是我」〈鬼才出道〉：不一定要「特別」，當個平凡的普通人也很好

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 金馬獎, 2024, 金馬61

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

以下5隻動物最喜歡哪一隻？分析在朋友眼裡是什麼樣的人

以下5隻動物最喜歡哪一隻？分析在朋友眼裡是什麼樣的人

星巴克「大杯以上買一送一」來了！11／19棒球同慶多賺一杯

星巴克「大杯以上買一送一」來了！11／19棒球同慶多賺一杯

第一眼看到蝴蝶還是骷髏？測試你的嫉妒心強不強

第一眼看到蝴蝶還是骷髏？測試你的嫉妒心強不強

星巴克11／18限定「第二杯半價」　11／22全商品88折優惠 開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到等於白買 台灣不紅但國外超火的實力派美妝！大獎拿到手軟是基本　明星、彩妝師都愛用 愛馬仕「彩虹豬鼻子」雙指戒絕美　高級珠寶把鑽石變稜鏡好有哏 2NE1 Dara 40歲奇蹟凍齡美貌！零細紋＋超狂川字腹肌保養秘訣公開 《影后》詹懷雲的5件事！演過的劇都很紅　呆萌犬系男友私下穿搭超帥氣 IU演唱會「粉嫩嬰兒唇色」被問爆！類似色推薦　一抹減齡日常超適合

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面