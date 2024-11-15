豬肉厚鬆餅堡才排第3！麥當勞早餐熱量排行榜一次看

▲麥當勞厚鬆餅堡買氣旺，太晚起床買不到。（圖／麥當勞提供）

記者曾怡嘉／台北報導

麥當勞厚鬆餅堡掀起一波早餐之亂，才開賣2天各地已缺貨中，營養師程涵宇分享，3款厚鬆餅堡鈉含量破千，建議搭配無糖飲料更健康，而在麥當勞的早餐選項中豬肉厚鬆餅堡熱量僅排第3，哪款是熱量大魔王，熱量排行榜一次讓你知！

▲（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

#熱量第1名

雞塊鬆餅大早餐 熱量701大卡

雞塊鬆餅大早餐是早餐選項中，熱量、鈉含量最高的組合，碳水量約等於一碗飯，鈉含量爆表直接來到1266mg，吃完一份直接鈉達整日52%，營養師程涵宇提醒高血壓族要注意，另外若你是屬於水腫的體質，建議吃完後要多喝水，簡單來說，吃的時候糖漿少加一點、雞塊少沾醬，減糖減鈉更健康，也建議午餐能多攝取些蔬菜，幫助體內多餘的鈉排出。

#熱量第2名

無敵豬肉滿福堡加蛋 熱量512大卡

這款無敵豬肉滿福堡也是人氣選擇，整份低碳水且高蛋白質，但要留意的是因為鈉含量也稍高約為916mg，建議午餐可多攝取蔬菜，幫助鈉排除。

#熱量第3名

豬肉蛋厚鬆餅堡 熱量481大卡

豬肉蛋厚鬆餅堡熱量擠進麥當勞前3名，扎實的厚鬆餅，碳水化合物含量是滿福堡系列的近1.5倍，如果換算成白飯大約是3/4碗的澱粉量，但需要值得注意的是，一份豬肉蛋厚鬆餅堡的糖含量是豬肉滿福堡系列的7.3倍，鈉含量也破千了來到1134mg。

那麼麥當勞早餐要如何吃更健康呢？如以少醣、少油及豐富蛋白質為目標，首選會是滿福堡系列-滿福堡、豬肉滿福堡、豬肉滿福堡加蛋、清蔬滿福堡。減醣、糖尿病患者要注意雞塊鬆餅大早餐、扎實的焙果系列都是早餐中含醣最高，可以挑選別款！飲料搭配建議鮮乳、無糖茶、美式咖啡、拿鐵都是好選擇。