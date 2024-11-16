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開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到等於白買

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▲空氣清淨機正確使用方式。（圖／各業者提供）

▲秋冬空污季來臨，空氣清淨機詢問度大增。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

隨時序進入冬天，空汙疑慮也增加，許多民眾都在家添購空氣清淨機，據通路表示空氣清淨機銷量持續攀升，但使用空氣清淨機需注意3個要點，如果沒做到效果不但打折扣，甚至有可能等同白花錢。

確認濾網
市面上空氣清淨機種類多元，在購買前要注意CADR（潔淨風量值）的數值，因為代表該產品的清潔效率，且要考量適用坪數，若已經買了，最好也知道一下，如果適用坪數是10坪，記得要在一定時間內移動位置，此外有部分廠牌濾網是有包膜的，要撕開膜後再使用，不然濾網無法發揮作用，只是在吹風而已。

▲空氣清淨機正確使用方式。（圖／各業者提供）

▲空氣清淨機要注意使用坪數。（圖／資料照）

不要緊閉窗戶
想要有更好的室內空氣，「換氣」與「保持空氣流動」是相當重要的，請注意冷暖空調是無法幫室內換氣的，因為空調原理是不斷循環室內空氣並進行降溫，建議一天開窗至少兩次進行換氣作用，而空氣清淨機剛運轉時，建議可關窗20分鐘，之後要微開窗戶避免二氧化碳濃度升高，保持空氣流通避免灰塵堆積，空清機的使用才能更有效。

最好長期開啟
空氣清淨機的使用時間，建議至少在8小時以上，建議有人在家的時候就應該打開，也要定期更換濾網，因為多數濾網沒有殺死塵蟎跟細菌的功能，若長期未更換濾網，塵蟎跟細菌反而在濾網上住的很開心，因為一些皮屑跟毛髮反而成為它們的「糧食」，清淨機反而成為最大細菌溫床。

▲空氣清淨機正確使用方式。（圖／各業者提供）

▲記得定期更換濾網。（圖／資料照）

關鍵字：

空氣清淨機, 室內空氣品質, 換氣, 濾網, 使用技巧

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