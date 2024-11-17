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愛馬仕「彩虹豬鼻子」雙指戒絕美　高級珠寶把鑽石變稜鏡好有哏

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記者林明瑋／台北報導

高級珠寶經常強調著大克拉寶石的難能可貴，但迎來第八篇章高級珠寶的HERMES（愛馬仕），卻用另一種觀點娓娓道出故事。「色彩」，愛馬仕珠寶創意總監Pierre Hardy明確地說出主題，整個系列用不同形狀的珠寶作品，歌頌色彩的光芒，Kelly鎖頭、被暱稱為豬鼻子的Roulis等經典元素變成漸層、彩虹色調，項鍊描繪著稜鏡折射出光譜的模樣，讓高級珠寶跳脫一般想像。

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕高級珠寶第八篇章，以色彩為主題，將經典的Roulis符碼設計成雙指戒（左）、以稜鏡為靈感的項鍊，呈現了光線色散。（圖／品牌提供，以下同）

愛馬仕第八篇章高級珠寶名為「色彩之形」（Les Formes de la Couleu），Pierre Hardy大學時攻讀藝術，他表示發想的過程，是透過熱情與新的途徑，重新沉浸於當時學習的色彩理論之中，「顏色和形狀的組合讓人思考，如果紅色是正方形，那麼那個正方形在說什麼？如果黃色是三角形，大腦可能想到超級英雄服裝上的符號，也可能與其他的記憶聯繫」。

顏色會帶來驚奇，愛馬仕有一個絲巾色彩資料庫，包含7.5萬種顏色的參考資料，對於色彩的重視可見一般，但要在高級珠寶上運用大量色彩，那又是不同的課題，Pierre Hardy直言想探索整個光譜，因此除了寶石，還使用了半寶石，以成就出更廣泛、精準的珠寶調色盤。

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲「Supracolor流光溢影」項鍊，運用三角切割鑽石與石英詮釋稜鏡，折射出彩色光線。

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）
▲「Fresh Paint 靈動彩筆」單邊耳環，將Pierre Hardy的手繪圖以各種不同的綠色莎弗萊石還原。

以稜鏡折射為靈感的項鍊，在三角形切割的金紅石石英上，鑲嵌一顆1.10克拉的三角形切割鑽石，光線從黑、白到彩色，垂墜的流蘇好似光線色散後的彩虹，以各種顏色的月光石、尖晶石、電氣石等打造 ; 單邊耳環來自Pierre Hardy的手繪圖，用各種不同綠色的莎弗萊石鑲嵌，還原筆觸的深淺，呈現方式細膩優雅，戴上又是醒目亮眼。

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲「Color Icons」雙指戒重現被暱稱為豬鼻子的Roulis符碼。

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）
▲「Color Icons」Kelly鎖扣項鍊與手環。

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）
▲「Color Icons」馬兒手環。

把人人耳熟能詳的設計變成彩虹的顏色，則讓經典充滿新意，Kelly鎖頭手環、項鍊、雙指戒，以白金鑲嵌紫水晶、錳鋁榴石、沙弗萊石，以及淡紫、藍、綠、黃、粉紅藍寶石等等，充滿繽紛歡愉氣氛，出現「Roulis」豬鼻子圖案的雙指戒，同樣運用非常多種寶石凸顯色彩的魅力，巧思令人讚嘆。

若說皮具是愛馬仕傳承的好手藝，高級珠寶則是在大家庭基石下的另一番新成就，Pierre Hardy操刀的新篇章帶著好奇心與不拘束的自由態度，世界上隨處是色彩，透過珠寶敘事，加乘出更無窮的魅力。

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲「Arc en couleurs 繽紛如虹」手環與製作過程。

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）
▲「Arc en couleurs 繽紛如虹」項鍊，以近1,400顆寶石呈現漸層色彩。

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）
▲「Color Vibes色彩氛圍」以不對稱形狀與經典切割的寶石搭配。

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）
▲「Color Flash彩色快門」胸針，立體的建築線條俐落搶眼。

【更多高級珠寶】

BOUCHERON

BOUCHERON（寶詩龍）2024高級珠寶系列「Carte Blanche, Or Bleu」日前在首爾揭幕，包括李政宰、全球品牌大使韓韶禧都共襄盛舉。Carte Blanche, Or Bleu系列以「水」為題，與自然意象緊緊相扣，共有26件作品，就像連按下了26道快門，將水的色彩、質地、潺流、反射與澄澈等美態盡數封箋。

▲boucheron。（圖／品牌提供）

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

BVLGARI

席琳狄翁（Celine Dion）佩戴BVLGARI（寶格麗）頂級珠寶於沙烏地阿拉伯活動獻唱，包括Serpenti祖母綠與鑽石項鍊、Serpenti鑽石手環、戒指等，展現天后的非凡氣勢。

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲HERMES高級珠寶。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, 高級珠寶, Pierre Hardy, Les Formes de la Couleu

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