法國歐瓏亞洲首間旗艦店在台灣！入門最推薦3款香水＋必逛亮點一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

法國香氛品牌Atelier Cologne法國歐瓏以「柑橘調專家」在香氛圈享負盛名，堪稱最會做柑橘調香水的品牌，2024年重磅登台，更開出亞洲首間旗艦店！

Atelier Cologne法國歐瓏的品牌故事

Atelier Cologne法國歐瓏是由Sylvie Ganter Cervasel和Christophe Cervasel夫妻檔在2009年成立的品牌，他們兩人都有香水背景，因為Sylvie一直都想擁有自己的品牌，因此婚後兩人就合力創辦Atelier Cologne法國歐瓏。後來品牌於2016年被萊雅集團收購。

而「Atelier」是工作坊的意思、「Cologne」意指古龍水，過去古龍水多半為柑橘調，也因此富有柑橘調明亮振奮的香氣一直是Atelier Cologne法國歐瓏的特色。

必知1.2024品牌調整讓香味更持久

不過古龍水濃度較低，相對較不持香，因此在2024年時，品牌進行重塑，升級了配方的複雜度，並提高香精油濃度，從平均15%調高至20%，讓Atelier Cologne法國歐瓏香水更持香，所以目前Atelier Cologne法國歐瓏的香水濃度都有到淡香精等級。

必知2.有別於一般香水的「對稱式結構」



Atelier Cologne法國歐瓏在2024年不僅提升香水濃度，也改變了香水結構，尤其是Absolue精醇系列，有別於一般香水的金字塔結構。Atelier Cologne法國歐瓏更為強調前調與基調，屬於「對稱型結構」，可以使招牌的柑橘調香氣更為明顯且穩定。

必知3.香水分兩大系列：Absolue精醇系列、Rare珍稀系列



Atelier Cologne法國歐瓏香水目前分成透明瓶身的Absolue精醇系列，以及藍色瓶身的Rare珍稀系列。

1.Absolue精醇系列

以柑橘調香氣為基礎，精醇系列針對成分進一步提升，匠研出品牌獨特的香氣結構。透過增加前調的濃度和尾調充滿層次的厚度，展現現代感的詮釋。精醇系列中天然原料以淡香精（eaux de parfums）的濃度被精心匠研，以確保持久的明亮和新鮮度。Absolue精醇系列目前共有11款香水。

Absolue精醇系列香水瓶身擁有加厚的玻璃與精細的幾何圖形，瓶身背面刻畫著藝術氣息的曲線，靈感源自法國新藝術運動，透過充滿活力且重複的線條描繪出氣味的旅程和自然的流動。

2.Rare珍稀系列

珍稀系列使用香水界中珍貴稀有的香材，像是大馬士革玫瑰、癒創木和沉香，無一不是經過精心培育和極致匠萃而獲。法國歐瓏的香水藝術師們將這些珍稀香料的表現力提升到一個全新的境界，實現了一種前所未有的嗅覺辨識度和香氣表達。Rare珍稀系列共有8款香水。

珍稀系列的藍色瓶身瓶身則沿襲了歐瓏的標誌性色調，同時也代表該系列香氣尾韻持久度的提升。霧面黃銅瓶蓋與瓶身上的金屬標籤交相輝映，顯得更為優雅。

必知4.入門最推薦這3罐



Atelier Cologne法國歐瓏全品牌目前共有19罐香水，其中最受歡迎的香水有3款，還沒接觸過品牌的人不妨試試從這3款下手。

1.Absolue精醇系列-無極烏龍Oolang Infini

這款香水代表歐瓏探索大自然與感官藝術的極致，從亞洲茶文化中汲取靈感，透過烏龍茶、佛手柑與木質基調交織出溫潤而清新的層次感。

▲Atelier Cologne法國歐瓏無極烏龍30ml／NT$2,900、100ml／NT$5,800。

就像一個霧氣朦朧的早晨，在一棵古老的茶樹下，享用一杯大紅袍烏龍茶，享受大自然的和諧，體驗片刻時間靜止的寧靜。

前調：香檸檬、大紅袍烏龍茶香調。

中調：紅茶原精。

後調：癒創木、麝香。

Atelier Cologne法國歐瓏首席調香師Jérôme Epinette也說：「無極烏龍如同一杯頂級茶般細緻且悠長，它的香氣表現了自然與情感之間的和諧平衡，適合那些追求生活質感的人。」

2.Absolue精醇系列-赤霞橘光Orange Sanguine（2012 FIFI大獎）

一顆橙樹在夏日躍動的光影下舒展枝葉，好像在歌頌地中海生活的樂趣。金紅橙皮被陽光熏蒸，釋放出濃郁且多汁的香氣，而鮮綠的葉子隨著陽光律動。

▲Atelier Cologne法國歐瓏赤霞橘光30ml／NT$2,900、100ml／NT$5,800。

前調：血橙、苦橙、甜橙。

中調：天竺葵。

後調：檀香、雪松。

3.Rare珍稀系列-茶花香頌Camélia Intrépide

以其精緻香調呈現寒冬裡的生命之歌，捕捉意外邂逅的感動。香檸檬帶出明亮的序曲，中段的橙花與山茶葉香調交織出細膩層次，並由岩蘭草與白皮革為整體收尾，營造溫暖且細緻的尾韻，令人一聞傾心。

▲Atelier Cologne法國歐瓏茶花香頌30ml／NT$5,200、100ml／NT$9,200。

前調：香檸檬。

中調：突尼斯橙花、山茶花葉香調。

後調：海地岩蘭草、白皮革香調。

調香師Jérôme Epinette分享山茶花本身是無法萃取出香味的，因此調香師只能在過程中運用鳶尾、紫羅蘭等花朵去模擬出山茶花美麗的香味，他也說：「雖然是花香調的香水，但是它沒有性別之分，裡面也有木質調，也有皮革的調性，非常優雅，男生女生都很適合。」

必知5.亞洲首間旗艦店在台灣



法國歐瓏登台後，2024年10月率先在台北誠品生活南西店一樓開設精品店，隨後於11月在台北大安路上開設亞洲第一間品牌旗艦店。大安旗艦店由法國設計團隊操刀，勾勒出「香氣賦予靈魂滋養」的空間。

店內亮點

1.試香區的調香琴陳列桌

一踏入店內就可以看到採用溫煦色調的松木以及天然淡藍石材打造的「調香琴」曲線造型陳列桌，向傳統調香桌致敬。

2.客製皮件區

最具品牌代表色「匠藝藍」陳列櫃上收納著訂製皮革及工具，彰顯匠研的服務樣貌，也呼應了品牌名稱。店內也提供琳瑯滿目的訂製皮套與法式禮盒包裝。

3.香水學院區

旗艦店也獨家引進全亞洲第一間香水學院，未來將視每季香水主題更新課程。

同場加映：首席調香師Jérôme Epinette來台訪談



大安旗艦店開幕日特別邀請到法國歐瓏首席調香師Jérôme Epinette來台，首次來台的他說自己喜歡的是「無極烏龍」、「茶花香頌」這兩款香水。

他也分享挑選香水最重要的是「以自己的感受為優先，就是在用這款香水的時候，它會帶出什麼樣的情緒、它會讓你有什麼樣的感受。我們用香水其實就像穿衣服一樣，穿上以後要覺得自己在這套衣服裡面很自在、覺得有信心，這就是適合你的香水，讓你有更正面的情緒。所以挑香水時，建議大家要把香水真的噴在皮膚上，然後看香氛跟你的皮膚產生什麼樣的反應。」

另外很多人覺得柑橘調香水比較適合夏天使用，Jérôme Epinette則不這麼認為，他表示「香水的使用沒有規則，只要高興就好」但真的在意的話，也可以挑選同時含有木質調的香水，例如Atelier Cologne的木愈永恆，裡面包含癒創木與大量木質香氣，就很適合冬天或晚上使用。

最後Jérôme Epinette也分享自己用香水的習慣，「除了將香水噴在皮膚上，我也喜歡把香水噴在衣服上面，這樣子第二天再拿這個衣服的時候，還是會聞到香香的，感覺非常好。」

Atelier Cologne法國歐瓏其他香水介紹



除了前面提到的無極烏龍Oolang Infini 、赤霞橘光Orange Sanguine、茶花香頌Camélia Intrépide，法國歐瓏還有16款香水如下。

Absolue精醇系列-加州盛夏Clementine California

清新的海風如同充滿活力的海洋氣息輕撫肌膚，明亮的陽光穿透空中的雲層，點亮了自然的活力。自然的生命力深深地連結著身心，身心合一的狀態使全身煥發光彩。

前調：克萊蒙橙、香檸檬。

中調：杜松漿果。

後調：岩蘭草、雪松、麝香。

Absolue精醇系列-情柚獨鍾Pomelo Paradis

一場天光的日落想像，交織出柚皮的酸澀幻想。夕陽融化時，回甘的暮色，染透了葡萄柚的珊瑚天堂。

前調：粉紅葡萄柚、青橘、綠檸檬。

中調：克萊蒙橙。

後調：岩蘭草。

Absolue精醇系列-雪松之戀Cedre Atlas

漫步於冬日森林，腳步輕踩雪地，感受舒緩的氛圍。在壯麗樹景的環抱之下，不時佇足聽雪，體驗自然的生動清新。

前調：檸檬、香檸檬。

中調：紙莎草。

後調：雪松、岩蘭草。

Absolue精醇系列-純沁苜蓿Trefle Pur

苔蘚與青草地中，有株三葉草悄然生長，在這個霧靄的田間清晨，它捧起了一整個濕漉的雨季，這是從大自然中油然而生的幸運。

前調：羅勒、香檸檬。

中調：苦橙葉。

後調：雪松、廣藿香。

Absolue精醇系列-遊牧橙花Bohemian Orange Blossom

灑滿陽光的綠色山坡，橙花在這裡的午後盛放，一股自由之風輕盈籠罩，宣告即將到來的繽紛果實。

前調：葡萄柚、香檸檬。

中調：橙花、橙花原精。

後調：雪松。

Absolue精醇系列-流金木香Bois Blonds

一個沐浴暖陽的午後，思緒從身體出逃，倚躺在樹冠之上，有金色的天光穿過雲海，呼吸間，思緒飄向某個美麗的地方。

前調：橙花、香檸檬。

中調：苦橙葉、粉紅胡椒。

後調：癒創木。

Absolue精醇系列-帝國麝香Musc Imperial

在頂樓遠眺城市的霓虹，天際線在深邃的夜幕裡搖曳燈火，當你享受片刻回歸的自我時，輕和的晚風用氣味將你包裹。

前調：香檸檬、茶香香調。

中調：蔬果香調。

後調：麝香、雪松。

Absolue精醇系列-海風青檸Pacific Lime

落日在熱帶海灘上翩翩起舞，炙熱的光芒隨棕櫚的陰影搖擺交織，海風拂面而過，在一瞬的清涼中，感到抽離現實的一刻悠閒。

前調：萊姆、橙。

中調：尤加利、鳳梨香調。

後調：椰子。

Absolue精醇系列-醉心檸香Cedrat Enivrant

這是一杯在地中海陽光下閃耀的柑橘雞尾酒，它與薄荷和柏樹的清新達成了一種完美結合。冰鎮雞尾酒入喉的快感，氣泡湧動的新鮮活力徜徉全身，精神由此刻振奮。

前調：香櫞、香檸檬。

中調：薄荷、杜松漿果。

後調：絲柏。

Rare珍稀系列-暗語玫瑰Rose Cuirée

玫瑰的明麗與木質皮革的深沉香氣交織，形成複雜而深邃的漩渦。暗語，既是深夜耳邊的低語，讓夜晚也能綻放；也是只有靈魂契合的人才能理解的秘密暗號，讓兩顆獨立的心靈在偌大人海中找到棲息，如同這香氣般沉穩、豐厚與華麗。

前調：香檸檬、黑胡椒。

中調：大馬士革玫瑰原精。

後調：皮革沉香香調、紙莎草。

Rare珍稀系列-破曉晚香Éclat de Tubéreuse

步入幽靜庭院，晚香玉於夜幕綻放，隨天光起舞，馥郁盡數懸於夜色，在月光的交響中，奏鳴出閃耀的傲骨芬芳。傳遞著照亮黑夜、迎接光明的勇氣與自信。

前調：小荳蔻、香檸檬、橙花。

中調：晚香玉心部原精。

後調：檀香。

Rare珍稀系列-木愈永恆Gaiac Eternel

祭祀的神秘聖煙消散，深入永恆而純潔的南美森林，一同呼吸這片無盡的內在力量。其自帶煙燻感又不急不緩的木質氣息如自然之手，帶我們回到廣闊的自然深處、回到內在力量，從自然之力獲得深度療癒，故而沐浴永恆。

前調：香檸檬、黑胡椒。

中調：紙莎草。

後調：癒創木。

Rare珍稀系列-赤心深檀Santal Carmin

放眼無邊的森林，視野所籠罩的神奇而磁性的氣場，地平線展現出一種被溫暖包裹的氛圍，眼前舒緩的景象帶來平靜和內心的寧和，引領通往智慧的內省。

前調：香檸檬、檸檬。

中調：雪松、癒創木。

後調：檀香。

Rare珍稀系列-沉香之靛Oud Saphir

在曠野之地，大自然懂得獎賞那些懂得等待的耐心。黃昏時分，一切都發生了變化，一場感官冒險開始了，當那高貴且至尊強大的木材被馴服，悄然展現出乎意料的柔軟和光彩照人的香面。

前調：香檸檬。

中調：粉紅胡椒、黃葵。

後調：沉香。

Rare珍稀系列-金革流光Gold Leather

一個無所禁忌的狂歡之夜，在夜幕之中，享樂主義的光影下感受慾望的氣息。迷人的酒香環繞著深沉的煙草和皮革氣息，宛如打開一瓶美酒，展現出夜色中的魅惑風情。

前調：香檸檬、藏紅花。

中調：印蒿。

後調：沉香、雪松。

Rare珍稀系列-天籟雲煙Encens Céleste

乳香是人類歷史上最早用於焚香的天然樹脂之一，與神靈進行溝通的無上尊貴之香。當火焰轉變為裊裊輕煙，在白雪皚皚的山巔，一股神祕的煙霧升凌天空，超凡和熾然的融合將靈魂揚升，抵達精神的圓滿。

前調：香檸檬、欖香脂。

中調：乳香。

後調：勞丹脂、安息香。

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