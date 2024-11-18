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Seiko雞尾酒錶讓人微醺　紅石榴蜂蜜調酒款台灣獨享

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▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage調酒系列台灣限定款SRPL21J1，22,000元。（圖／Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko擅長將日式美學融入腕錶設計之中，浪漫因子則在旗下Seiko Presage系列的「Cocktail Time」調酒錶完美體現。今年慶祝品牌成立100周年，同時在台深耕70周年，品牌特別打造台灣限定的紅石榴蜂蜜調酒腕錶，呈現漸層暈染效果的酒紅色蜂巢格狀圖騰面盤，7時位置點綴蜜蜂圖案，象徵甜蜜滋味，也代表繁榮與幸福。

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage調酒系列X STAR BAR限量款男錶SRPK93J1（左）19,000元、女錶SRE015J1 22,500元。

台灣限定的Seiko Presage系列紅石榴蜂蜜調酒腕錶，除了色調如調酒般濃郁，指針、時標、日期窗外框，以及錶冠和錶帶縫線都以金色點綴，流露奢華氣息，搭載具41小時動力儲存的4R35機芯，隨錶附酒紅色與深棕色兩條皮革錶帶供替換；此外，調酒系列新增男、女錶2款新作，靈感源自東京知名酒吧STAR BAR主理人、首位榮獲日本「現代名工」褒彰的調酒師岸久（Hisashi Kishi）所創作調製的原創雞尾酒「Night-time Tokyo」，他將東京夜晚的魅力濃縮在酒杯之中，Seiko則於灰色漸層錶盤裝飾浮雕紋理，彷彿冰塊在酒杯中閃爍模樣，配上金色指針與時標，描繪夜色與燈光交織的東京夜景。

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN xC「朝陽」ES9497-61X錶（左）39,800元，「月光」輕奢光限定款38,800元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN專為女性設計的xC輕奢光錶款，則以朝陽與月光為主題，創作溫柔又帶著力量風格的錶款，ES9497-61X腕錶在白蝶貝錶盤外圈施染漸層粉，搭配兩種光芒時標，詮釋太陽光；ES9490-79E腕錶則展現月光意象，深色面盤中央浮現如月光般的金色漸層圖案點綴，並有新月與星星圖案相伴，浪漫極了，兩款錶皆以鈦金屬打造，重量僅36公克，且搭載光動能與接收電波的對時功能，環保又實用，台灣各限量50只。

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Seiko, CITIZEN

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