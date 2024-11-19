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秋冬補氣正好！盤點紅棗「6大益處」　提醒「3類人」不適合補

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▲▼盤點紅棗「6大益處」　提醒「3類人」不適合補 。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲紅棗富含豐富鐵質與維生素C。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣轉冷，不少人會加入紅棗入菜幫助補氣，雖然就中醫而言，紅棗是養生食材且有多種好處，但其實並非每個人都適合「補」，像是糖尿病患者、體質濕熱、消化功能較弱的就不適合。

#補血養氣

紅棗富含鐵質和維生素C，有助於促進鐵的吸收，適合缺鐵性貧血的人食用，特別是女性在經期後或產後調理時。

#提高免疫力

紅棗含有豐富的維生素C和抗氧化物質，有助於增強免疫系統，抵抗感染和自由基損害。

#促進消化

紅棗中的膳食纖維可以幫助腸道蠕動，改善便秘，並支持腸道健康。

#改善睡眠

紅棗含有天然的鎮靜作用，被認為可以舒緩神經、減輕壓力，幫助改善失眠。

#護肝護脾

在中醫理論中，紅棗具有養肝、健脾的作用，能幫助調理氣虛或脾胃虛弱的人群。

#抗老化

富含多酚、黃酮類化合物等抗氧化成分，有助於延緩細胞老化，保持肌膚彈性和光澤。

▲▼盤點紅棗「6大益處」　提醒「3類人」不適合補 。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲紅棗茶也是很好的秋冬飲品。（圖／Pixabay）

雖說紅棗對身體好處不少，但也有「3類人」不適合食用紅棗，也請特別留意。

1. 糖尿病患者

紅棗含有較高的天然糖分，容易導致血糖升高，不適合糖尿病患者或血糖控制不佳的人過量食用。

2. 濕熱體質者

中醫認為紅棗性質偏溫，濕熱體質或容易上火的人食用過多可能引起喉嚨疼痛、口腔潰瘍等問題。

3. 消化功能較弱者

紅棗皮較硬且不易消化，對於脾胃功能弱或胃酸分泌過多的人可能會引起腹脹或不適。

關鍵字：

紅棗, 養生, 營養, 健康, 中醫

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