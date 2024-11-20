金曲常勝軍鄭宜農跨界創作首飾　熱門曲融入優雅設計

▲鄭宜農與Olivia Yao Jewellery聯名的冬眠系列，以拉長石為主石，搭配7音階為循環排列的925純銀珠。（圖／Olivia Yao Jewellery提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金曲獎常勝軍、音樂人鄭宜農展現設計才華，與台灣輕珠寶品牌Olivia Yao Jewellery合作推出Embrace聯名首飾系列，以她三首知名歌曲《冬眠》、《Diminished》與《金黃色的》為作品命名，結合天然寶石與品牌全新改版的引力磁扣，呈現融入音樂元素、適合日常穿搭的優雅首飾。





▲鄭宜農與Olivia Yao Jewellery聯名的冬眠系列純銀拉長石磁吸耳環，1,890元。

鄭宜農與Olvia Yao Jewellery聯名的冬眠系列以拉長石為主石，項鍊搭配7音階為循環排列的925純銀珠，彷彿將音樂的流動感融入；Diminished系列珍珠鍊結合銀質鎖鍊與小巧月光石，象徵不和諧的美感；第三款設計金黃色的系列則加入耀眼金色鎖鍊，與珍珠交纏出個性美。





▲鄭宜農示範與Olivia Yao Jewellery聯名的Diminished珍珠鍊。





▲鄭宜農與Olivia Yao Jewellery聯名的「金黃色的」系列珍珠月光石磁吸短手鍊，4,980元。

另一台灣設計師輕珠寶品牌ARTISMI，秋冬以希臘豐收女神「狄蜜特（Demeter）」為靈感，推出Bloom生生系列呼應秋日的豐饒，花朵、葉子、果實等意象，由橄欖石、紫鋰輝石與天然珍珠交互堆疊設計，款式包括小巧溫柔的戒指，亦有大尺寸的項鍊吸引目光，而耳扣由不規則的葉形寶石層疊而成，相當時髦。





▲ARTISMI葉子系列耳扣以不規則的葉形多層次堆疊出時髦感。（圖／ARTISMI提供，以下同）





▲模特兒戴ARTISMI結合紫鋰輝與珍珠的Bloom生生系列。（圖／ARTISMI提供）