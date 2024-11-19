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招牌口味排第二！營養師：水餃、鍋貼熱量排行榜一次看

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▲▼營養師：水餃、鍋貼熱量排行榜一次看 。（圖／Unsplash）

▲為了增加餃子口感，內餡肥肉的含量偏多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

外食者最愛的鍋貼、水餃，真是打發一餐的好選項，肚子餓時一顆接著一顆，再來碗勾芡的酸辣湯，真的超有飽足感，營養師高敏敏分享，這樣吃完一餐有算過共吃進多少熱量嗎？在這提供餃子、鍋貼熱量圖鑑，一次看仔細。

▲▼營養師：水餃、鍋貼熱量排行榜一次看 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

水餃熱量一覽表

#韭菜水餃 66.4 kcal
#招牌水餃 64 kcal
#泡菜水餃 60.3 kcal
#玉米水餃 59 kcal
#鮮蝦水餃 56.5 kcal
#咖哩雞肉水餃 54.3 kcal
#蔬食水餃52.9 kcal

鍋貼熱量一覽表

#韭菜鍋貼 67 kcal
#招牌鍋貼 61.8 kcal
#泡菜鍋貼 61.3 kcal
#咖哩雞肉鍋貼 58.2 kcal
#玉米鍋貼 52.9 kcal
#蔬食鍋貼 52.9 kcal
(以上熱量為每一顆平均值約30g之熱量估值）

其他

#紅油抄手(450g) 814.5 kcal
#和風抄手(450g) 945 kcal
#酸辣湯餃(8顆) 592 kcal

湯品/飲料

#酸辣湯 155 kcal
#玉米濃湯 192 kcal
#豆漿(340ml)/無糖 139.4 kcal
#豆漿(340ml)/有糖 193.8 kcal
#黑豆漿(340ml) 176.8 kcal

整體來說，鍋貼的熱量高於水餃，主要是因為料理的方式不同，就口味來說，蔬食的熱量最低，韭菜的熱量最高。而炒手因為醬料的關係，熱量也遠遠超過想像，以紅油抄手一份800大卡為最高。

營養師也提醒，別小看水餃、鍋貼的熱量，為了增添口感，內餡通常使用大量肥肉，一顆一口非常容易爆卡，她也建議一餐女生8顆、男生10顆為限，選擇低熱量的口味 並搭配蔬菜清湯，避免勾芡的酸辣湯和濃湯，或是搭配無糖茶或是豆漿也不錯。

最後值得注意的是水餃和鍋貼的沾醬，高敏敏提醒，如果吃水餃、鍋貼還沾一整碟醬油，鈉含量恐直接超過一天可攝取量的一半，若是真的以水餃、鍋貼為主食，建議享用原味，美味又健康。


 

關鍵字：

餃子, 鍋貼, 熱量, 健康, 飲食

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