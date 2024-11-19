總是存不到錢！6個「漏財壞習慣」你中了幾個？

▲家中需要定期打掃，雜亂容易把財氣趕走。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

覺得錢總是留不下來？每次才發薪水錢就花光，又或者怎樣都存不到錢呢？或許是因為你正在漏財，盤點大家常說的6個漏財壞習慣，你中了幾個呢？

#家裡窗戶總是緊閉

門窗是進入住宅的通道，若是家中門窗總是緊閉，那麼家外的財氣就沒辦法進入，家中的著氣也沒辦法排出，這樣容易形成封閉的環境，人若是長時間都在這樣的空間之中，任何的好運都會和你無緣。

#家中雜物多沒清理

家中雜物多，會使家中財路不通，對於風水來說，財不入髒門，若居家環境凌亂，也容易影響人的財運，所以家中應該要定期清理，該丟的東西就該丟，千萬不要隨意堆放雜物。

#家中漏水

就風水而言，浪費水就等於浪費錢財，像是家中水管漏水、馬桶漏水、家中的水管不通等等，若發生以上問題都應該及時去修理。

#米缸沒有米

這個聽起來蠻不符合現代科學，但是古時候的廚房被視為財庫，米缸中的米就等於財，米缸常滿就等於財富滿滿，所以家中若有做飯的習慣，盡量把米裝滿，意味著可以持續累積財富的意思。

#亂放吉祥物

不少家中為了增添好運都會擺放一些吉祥物，但不少人買回就隨意擺放，與其這樣倒不如不要放，亂擺反而對於運勢會有不好的影響。

#家中植物枯萎

越來越多人喜歡在家中擺放植物，一些寓意好的植物會帶來好運，但若是沒有用心照顧，植物枯萎也會把你的財氣帶走，所以善待植物就等於善待自己的財運。