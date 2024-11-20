SOGO天母店周慶11／27開跑　秋冬服飾6折起「Dior精品香氛」新登場

▲SOGO天母2024周年慶11／27開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO繼台北3店周年慶氣勢，天母店周年慶也將在11／27正式開跑，為天母地區最後壓軸百貨，適逢天氣變冷，冬衣銷售看俏祭出6折起優惠，還有最新Dior精品香氛登場，推出滿5,000元送500元抵用券，首5日消費滿6萬元再加碼送1,000元，還有中信全卡友特定類別6%優惠，搶攻最後一波冬季商機。

▲Only SOGO 11／27限定 ESTEE LAUDER 全能修護亮眼組，亮眼霜15ml(正貨)+亮眼霜5mlx3 獨家加贈 一夜霜7ml，再加贈SOGO電子抵用券100元，價值6,500元，優惠價3,250元，限量20組。

▲天母SOGO 1F DIOR香氛世家將在周慶前登場。

天母商圈3大百貨SOGO、新光三越、大葉高島屋坐擁高端客層，去年全年共創105億元業績，11月底最後一間SOGO百貨周年慶壓軸登場，主打化妝品香氛、家電與冬裝需求，推出化妝品9折起、冬衣服飾6折起優惠，搭配全館化妝品、珠寶、男女服飾當日消費滿5,000元送500元抵用券；家電、藝品、黃金當日累計消費滿1萬元送500元抵用券回饋，首5日消費滿6萬元再加碼送1,000元，以及消費滿1,000元起可換卡友禮等回饋層層疊加吸客。

▲earth music & ecology 厚磅毛料翻領大衣，原價4,690元，特價3,280元，限量10件；Columbia OT防水保暖兩件式外套，原價11,800元，特價9,800元，限量30件。

業者表示，天母地區消費實力強，除化妝品外，今年家電受惠新產品功能與換屋需求，1至10月成長幅度達3%，且該地區消費者講究規格高、實用性的商品，BOSS百萬元的音響、或是20萬元起跳的電動床都熱銷，還沒開始周年慶單價50萬元的頂級床墊就賣出10幾套，另外桌上型洗碗機以及堆疊型的洗烘衣機都受消費者青睞，在周年慶回饋方案的帶動下，全年有機會成長4%，銷售佔比幾乎與化妝品分庭抗禮。

▲mont-bell GORE-TEX迷彩雨衣，原價13,600元，特價8,900元，限量30件；HILLTOP GORE-TEX單件式印花防水透氣短大衣，原價15,800元，特價9,380元，限量30件。

針對消費者嚐鮮需求，加上近年香氛表現佳，Dior香氛世家專櫃也將在周年慶正式登場，加上新推出的耶誕限定美妝新品，將成為周年慶嚐鮮主力，此外米其林推薦的うなぎ四代目菊かわ鰻魚飯專賣店也開幕，讓消費者到店有得吃也有新貨。

▲うなぎ四代目菊かわ鰻魚飯專賣店，售價680元至1,150元。

SOGO今年消費禮聯名Hello Kitty等三麗鷗IP，消費滿1,000元起可兌換旅行袋、保溫瓶、摺疊箱等商品；中國信託聯名卡消費單筆滿1,000元可兌換經典保冷袋；遠東商銀信用卡單品消費滿2,000元可換雙耳陶瓷碗。

▲京站2024年周年慶推多重優惠。

京站時尚廣場周年慶從11／20至12／16登場，主打萬件商品3折起特惠價，推卡友單筆消費滿3800元送400元抵用券，今年再加碼「100元Qonline電子券」、3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券；周慶首6日針對不同業種再加碼，保養品消費滿7,600元加送400元；香氛消費滿6,000元送300元；彩妝消費滿3,800元加送200元。