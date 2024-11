5款底妝聖品日韓女生激推比紫色蜜粉還好用　雪花蜜粉還能帶妝睡

▲盤點幾款比紫色蜜粉更厲害的底妝聖品。(圖/品牌提供)

紫色蜜粉已經成為日韓女生底妝透亮的最強法寶,只要每個底妝的最後一步加上它,不管你是黃皮、暗沉皮、死白皮,通通立馬膚色變好,氣色提升,這就是為什麼許多日韓女生的化妝包都不能沒有這個祕密法寶!

最近居然有比紫色蜜粉更厲害的底妝?一起來看看幾款比紫色蜜粉更厲害的底妝聖品!

1. Snow Beauty 雪花香氛魔法盒

資生堂東京櫃每年都會推出Snow Beauty雪花香氛魔法盒,自2014年上市以來,熱賣10年,每年都以世界各地不同的雪景為主題在一年的尾聲限定發售,熱賣理由當然也跟它除了是蜜粉,更是可以帶妝睡的底妝,全天候上妝都是在養膚,讓肌膚只要有它就很美,尤其是跟另一半出遊過夜約會的最強秘密武器,難怪獲得日韓女生每年年度票選最愛第一!

▲Snow Beauty雪花香氛魔法盒熱賣10年。(圖/品牌提供)

Snow Beauty雪花香氛魔法盒除了標榜高機能保養能帶妝睡的特點外,保養部分添加了保濕潤澤並避免痘痘的甘草酸衍生物;加上有資生堂集團獨家亮白成分4MSK,讓肌膚日夜擦上它勻亮透明!修飾的粉末則是透過獨家7色珠光搭配雪花閃耀粉末,日本技術就是厲害,超級細緻珍珠光澤能自然校正膚色同時吸附油脂,讓你自然隱形毛孔粗大問題!

▲SHISEIDO東京櫃 雪花香氛魔法盒2024年限定版/1,900元;蕊/1,100元。(圖/品牌提供)

2. KOSE無限肌緻 花韻綻放限定蜜粉

KOSE無限肌緻限定蜜粉今年推出第13周年品項,今年主題是以非洲玫瑰為形象融入商品設計,外包裝高貴且充滿氣質的姿態。上妝到肌膚上,帶有光澤、紅潤感和透明度,讓肌膚一抹感受健康又帶有高級高貴的膚質,新添加柔亮蜜粉,能打造高品質光澤肌,還有新配方添加提亮蜜粉和活力粉紅粉體,不僅能提亮膚色,使肌膚看起來更加健康光亮且讓肌膚自帶紅潤感。另外在高溫環境下像是泡澡、洗溫泉的高濕度環境下,也能吸附多餘的油脂,防止因油脂過多導致的暗沉和油光,讓妝容保持清爽持久。

▲KOSE無限肌緻花韻綻放限定蜜粉 9g/1,900元。(圖/品牌提供)

3.GUERLAIN嬌蘭 幻彩流星蜜粉球

嬌蘭攜手法國藝術家Shourouk Rhaiem推出聖誕聯名系列,將經典的幻彩流星蜜粉球變身為奢華又貴氣的水鑽外包裝,外殼裝飾採用本系列的明星色彩藍與金,蜜粉球更巧妙的運用全新金色基調珠光粒子,搭配粉色、紫色、黃色、白色、藍色等顏色,讓你的底妝從哪個角度看都超完美有柔焦光!

▲GUERLAIN嬌蘭 Shourouk Rhaiem聖誕聯名系列幻彩流星蜜粉球/2,970元。 (圖/品牌提供)

4.NARS 裸光蜜粉餅璀璨奢金版

NARS的小白餅升級了!這次除了將外觀打造如24K純金高規格的金色奢華包裝,小白餅也升級星沙金小白餅,而且依然保留原極強的柔焦定妝效果,將整體底妝的精緻光澤度再拉高一個層次;全臉定妝肌膚亮度UP、局部定妝五官更精緻立體!另外喜歡原本的小白餅,也可以參考這個特惠組NARS奢金水光定妝組,包括裸光超持久亮顏定妝噴霧、迷你裸光蜜粉餅、迷你天鵝絨粉撲、裸光肌萃粉底精華一次擁有!

▲(左)NARS裸光蜜粉餅 璀璨奢金版10g/1,500元。包括裸光超持久亮顏定妝噴霧、迷你裸光蜜粉餅、迷你天鵝絨粉撲、裸光肌萃粉底精華。(右)NARS奢金水光定妝組2,250元(價值3,570元)。(圖/品牌提供)

5. MAKE UP FOR EVER 超進化無瑕微晶蜜粉+超進化無瑕微晶蜜粉餅

MAKE UP FOR EVER 2024 Holiday Collection夢想假期系列讓你這個年尾活力感大爆發,將超熱銷明星定妝光圈蜜粉、光圈蜜粉餅、超光肌活氧定妝噴霧都換上炫彩奪目的橘金配色,讓你感受節慶繽紛感!

其中這款超進化無瑕微晶蜜粉 又被暱稱#光圈蜜粉,絕對是蜜粉愛用者的人生必買單品,超微細粉體如羽毛般輕盈,一上臉立刻柔焦和隱形毛孔;透明質地適合所有膚質及底妝,彈性濾網取粉更方便!

另外喜歡較為方便的蜜粉餅,這款超進化無瑕微晶蜜粉餅#光圈蜜粉餅,建議可以隨身攜帶、隨時補妝,讓你就算在全光4K鏡頭下,底妝也依然細緻無痕!

▲MAKE UP FOR EVER Holiday 2024 夢想假期禮盒夢想假期定妝隨行組1,212元(價值2,050元)。(圖/品牌提供)

