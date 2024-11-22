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5款底妝聖品日韓女生激推比紫色蜜粉還好用　雪花蜜粉還能帶妝睡

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（圖／品牌提供）

▲盤點幾款比紫色蜜粉更厲害的底妝聖品。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

紫色蜜粉已經成為日韓女生底妝透亮的最強法寶，只要每個底妝的最後一步加上它，不管你是黃皮、暗沉皮、死白皮，通通立馬膚色變好，氣色提升，這就是為什麼許多日韓女生的化妝包都不能沒有這個祕密法寶！

最近居然有比紫色蜜粉更厲害的底妝？一起來看看幾款比紫色蜜粉更厲害的底妝聖品！

1. Snow Beauty 雪花香氛魔法盒

資生堂東京櫃每年都會推出Snow Beauty雪花香氛魔法盒，自2014年上市以來，熱賣10年，每年都以世界各地不同的雪景為主題在一年的尾聲限定發售，熱賣理由當然也跟它除了是蜜粉，更是可以帶妝睡的底妝，全天候上妝都是在養膚，讓肌膚只要有它就很美，尤其是跟另一半出遊過夜約會的最強秘密武器，難怪獲得日韓女生每年年度票選最愛第一！

（圖／品牌提供）

▲Snow Beauty雪花香氛魔法盒熱賣10年。（圖／品牌提供）

Snow Beauty雪花香氛魔法盒除了標榜高機能保養能帶妝睡的特點外，保養部分添加了保濕潤澤並避免痘痘的甘草酸衍生物；加上有資生堂集團獨家亮白成分4MSK，讓肌膚日夜擦上它勻亮透明！修飾的粉末則是透過獨家7色珠光搭配雪花閃耀粉末，日本技術就是厲害，超級細緻珍珠光澤能自然校正膚色同時吸附油脂，讓你自然隱形毛孔粗大問題！

SHISEIDO東京櫃 雪花香氛魔法盒2024年限定版/1,900元；蕊/1,100元。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO東京櫃 雪花香氛魔法盒2024年限定版／1,900元；蕊／1,100元。（圖／品牌提供）

2. KOSE無限肌緻 花韻綻放限定蜜粉

KOSE無限肌緻限定蜜粉今年推出第13周年品項，今年主題是以非洲玫瑰為形象融入商品設計，外包裝高貴且充滿氣質的姿態。上妝到肌膚上，帶有光澤、紅潤感和透明度，讓肌膚一抹感受健康又帶有高級高貴的膚質，新添加柔亮蜜粉，能打造高品質光澤肌，還有新配方添加提亮蜜粉和活力粉紅粉體，不僅能提亮膚色，使肌膚看起來更加健康光亮且讓肌膚自帶紅潤感。另外在高溫環境下像是泡澡、洗溫泉的高濕度環境下，也能吸附多餘的油脂，防止因油脂過多導致的暗沉和油光，讓妝容保持清爽持久。

KOSE無限肌緻花韻綻放限定蜜粉 9g/1,900元（圖／品牌提供）

▲KOSE無限肌緻花韻綻放限定蜜粉 9g／1,900元。（圖／品牌提供）

3.GUERLAIN嬌蘭 幻彩流星蜜粉球

嬌蘭攜手法國藝術家Shourouk Rhaiem推出聖誕聯名系列，將經典的幻彩流星蜜粉球變身為奢華又貴氣的水鑽外包裝，外殼裝飾採用本系列的明星色彩藍與金，蜜粉球更巧妙的運用全新金色基調珠光粒子，搭配粉色、紫色、黃色、白色、藍色等顏色，讓你的底妝從哪個角度看都超完美有柔焦光！

GUERLAIN嬌蘭 Shourouk Rhaiem 聖誕聯名系列 幻彩流星蜜粉球 /2,970元。 （圖／品牌提供）

▲GUERLAIN嬌蘭 Shourouk Rhaiem聖誕聯名系列幻彩流星蜜粉球／2,970元。 （圖／品牌提供）

4.NARS 裸光蜜粉餅璀璨奢金版

NARS的小白餅升級了！這次除了將外觀打造如24K純金高規格的金色奢華包裝，小白餅也升級星沙金小白餅，而且依然保留原極強的柔焦定妝效果，將整體底妝的精緻光澤度再拉高一個層次；全臉定妝肌膚亮度UP、局部定妝五官更精緻立體！另外喜歡原本的小白餅，也可以參考這個特惠組NARS奢金水光定妝組，包括裸光超持久亮顏定妝噴霧、迷你裸光蜜粉餅、迷你天鵝絨粉撲、裸光肌萃粉底精華一次擁有！

(左)NARS裸光蜜粉餅 璀璨奢金版 10g/1,500元。（圖／品牌提供）包括裸光超持久亮顏定妝噴霧、迷你裸光蜜粉餅、迷你天鵝絨粉撲、 裸光肌萃粉底精華。(右)NARS奢金水光定妝組 2250元(價值3570元) （圖／品牌提供）

▲（左）NARS裸光蜜粉餅 璀璨奢金版10g／1,500元。包括裸光超持久亮顏定妝噴霧、迷你裸光蜜粉餅、迷你天鵝絨粉撲、裸光肌萃粉底精華。（右）NARS奢金水光定妝組2,250元（價值3,570元）。（圖／品牌提供）

5. MAKE UP FOR EVER 超進化無瑕微晶蜜粉超進化無瑕微晶蜜粉餅

MAKE UP FOR EVER 2024 Holiday Collection夢想假期系列讓你這個年尾活力感大爆發，將超熱銷明星定妝光圈蜜粉、光圈蜜粉餅、超光肌活氧定妝噴霧都換上炫彩奪目的橘金配色，讓你感受節慶繽紛感！

其中這款超進化無瑕微晶蜜粉  又被暱稱#光圈蜜粉，絕對是蜜粉愛用者的人生必買單品，超微細粉體如羽毛般輕盈，一上臉立刻柔焦和隱形毛孔；透明質地適合所有膚質及底妝，彈性濾網取粉更方便！

另外喜歡較為方便的蜜粉餅，這款超進化無瑕微晶蜜粉餅#光圈蜜粉餅，建議可以隨身攜帶、隨時補妝，讓你就算在全光4K鏡頭下，底妝也依然細緻無痕！

MAKE UP FOR EVER Holiday 2024 夢想假期禮盒夢想假期定妝隨行組 1,212元 (2,050元)（圖／品牌提供）

▲MAKE UP FOR EVER Holiday 2024 夢想假期禮盒夢想假期定妝隨行組1,212元（價值2,050元）。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 蜜粉, 底妝

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