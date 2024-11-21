金秀賢冬日「必備錶」曝光　MIDO黑橘配色好活潑

▲韓星金秀賢佩戴MIDO Multifort TV Big Date腕錶，42,600元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入冬季，黑色成為時尚穿搭的主色調，但想要黑得出色，依然需要配件增添亮點，各家黑色腕錶也大玩對比色遊戲，為酷味十足的錶款注入活潑氣息。瑞士品牌MIDO（美度表）推出黑色搭配品牌標誌橘色的Multifort TV Big Date腕錶，由代言人韓星金秀賢示範其動感設計，他滿意表示是冬日「必備之選」。





▲MIDO黑與橘色對比的Multifort TV Big Date腕錶，42,600元。

MIDO Multifort TV Big Date腕錶的面盤，呈現從灰色到黑的漸層色，位於12時位置的大日期窗、時標與指針則以經典橘色點綴，形成搶眼對比，特別是時標採用Super-LumiNova®橘色夜光塗層處理，夜晚會散發藍光，確保夜間依然能輕鬆讀時；錶殼與錶帶採用黑色PVD鍍層處理，並融合緞面拋光打磨設計，展現好質感，裝載80小時動力儲存的Caliber 80自動上鍊機芯，具出色防磁、抗震功能。





▲天梭表PR100環西自行車款年度腕錶，14,400元。（圖／天梭表提供）

天梭表（TISSOT）的黑錶設計同樣洋溢動感氣息，作為傳奇賽事環西班牙單車賽的合作夥伴，特別打造PR100環西賽特別版腕錶，有趣的是黑色面盤呈現猶如自行車賽道路面的瀝青紋理，而秒針尾端綴飾單車巧妙造型，並採用了象徵環西賽事的熱情紅色，連計時小盤的指針都是紅色，非常搶眼，此石英錶款附精鋼鍊帶與單車車把紋理的黑紅配合皮革錶帶，可自行更換錶帶轉變風格。

